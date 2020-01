Grêmio Caxias acerta empréstimo de Da Silva, centroavante do Grêmio

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Jogador atuará por empréstimo até o final do Gauchão Foto: (Foto: Rodrigo Fatturi / Grêmio) Foto: (Foto: Rodrigo Fatturi / Grêmio)

O centroavante Da Silva terá um novo destino na temporada 2020. O jogador está sendo negociado com o Caxias, clube do interior do Estado. No modelo de negócio, o jovem de 20 anos, que possui vínculo com o tricolor até 2021, está se transferindo por empréstimo até o final da disputa do Campeonato Gaúcho.

Destaque das categorias de base, Da Silva foi promovido ao profissional ao lado de Guilherme Azevedo e Guilherme Guedes no segundo semestre. O jogador está no Grêmio desde 2015, quando chegou para a atuar no time sub-17. Com a camisa gremista somou 39 jogos e 22 gols.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário