Rio Grande do Sul Caxias do Sul: eleitores voltam às urnas para escolher entre Scalco e Adiló

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

Candidatos do PL e do PSDB receberam 38% e 27,5% dos votos válidos no primeiro turno. (Foto: Reprodução)

Mais populosa cidade do Interior gaúcho, com cerca de 480 mil habitantes, Caxias do Sul (Serra) terá neste domingo (27) de segundo turno da eleição para prefeito um duelo entre o vereador Maurício Scalco (PL) e o atual mandatário, Adiló Didomenico (PSDB). O primeiro recebeu no dia 6 pouco mais de 38% dos votos válidos, ao passo que o outro ficou com 27,5%.

Na terceira colocação apareceu Denise Pessôa (PT), com quase 26,3%. Já Felipe Gremelmaier (MDB) foi o preferido de 8,17% dos eleitores. O pleito também definiu a composição dos 23 assentos da Câmara de Vereadores. Hiago Morandi (PL) se tornou o mais parlamentar municipal mais votado da história da cidade, com 11.304 eleitores digitando seu número na urna eletrônica.

Os demais foram João Uez (Republicanos), Daiane Mello (PL), Marisol Santos (PSDB), Lucas Caregnato (PT), Juliano Valim (PSD), Rafael Bueno (PDT), Estela Balardin (PT), Adriano Bressan (PP), Andressa Mallmann (PDT), Aldonei Machado (PSDB), Rodrigo Weber (PSB), Capitão Ramon (PL), Wagner Petrini (PSB), Edson da Rosa (Republicanos), Cláudio Libardi (PCdoB), Bortola (PP), Sandro Fantinel (PL), Pedro Rodrigues(PL), Rose Frigeri (PT), Andressa (PCdoB), Lucas Suzin (PRD) e Sandra Bonetto (Novo).

Scalco

– Natural de Caxias do Sul, Maurício Fernando Scalco tem 49 anos e diplomas em Administração e Direito pela UCS.

– É vereador em primeiro mandato, pelo PL, sigla para a qual migrou ao deixar o partido Novo.

– Sua vice na chapa é a comerciante e vereadora Gladis Frizzo (PP).

Adiló

– Nascido em Marau (Região Noroeste), Adiló Angelo Didomenico tem 71 anos e é formado em Ciências Econômicas pela UCS.

– Com uma carreira consolidada de quatro décadas no comércio, elegeu-se prefeito na votação de 2020, buscando agora a reeleição.

– Seu vice na chapa é o professor, ex-vereador e ex-secretário municipal Edson Néspolo (União Brasil).

(Marcello Campos)

