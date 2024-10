Rio Grande do Sul Em Canoas, a disputa deste domingo é entre Airton Souza e Jairo Jorge

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O empresário e o atual prefeito obtiveram, respectivamente, 35,2% e 29,7% da preferência do eleitorado em 6 de outubro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Responsáveis por 35,26% e 29,76% dos votos válidos no primeiro turno, respectivamente, Airton Souza (PL) e Jairo Jorge (PSD) travam neste domingo (27) um duelo nas urnas pela prefeitura de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre). O primeiro tem 57 anos, é empresário e ex-vereador, ao passo que o segundo tem 61 anos, é jornalista, já foi parlamentar municipal e atualmente chefia o Executivo.

Na disputa de 6 de outubro eles tiveram como concorrentes Beth Colombo (Republicanos), Odirlei Campiol (Novo), Marcio Freitas (PRD) e Rodrigo Cebola (Psol). Canoas é a terceira cidade mais populosa do Rio Grande do Sul, com quase 350 mil habitantes – de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Airton Souza

Natural de Tenente Portela (Noroeste gaúcho), tem atuação no segmento gráfico e foi presidente da Companhia de Indústrias Eletroquímicas (Ciel). Na área político-administrativa, acumula experiências como titular das secretarias municipais.

Ele chegou à Câmara de Vereadores em 2004 e depois conquistou nas urnas mais três mandatos consecutivos: 2008 (com votação recorde), 2012 e 2020. Seu vice na chapa é o publicitário e ex-secretário municipal Rodrigo Busato (União Brasil).

Jairo Jorge

Formado em Comunicação Social pela UFRGS, o atual prefeito de Canoas ingressou na política em 1986, ao concorrer pela primeira vez à prefeitura, sem alcançar seu objetivo. Elegeu-se vereador na eleição seguinte.

Sua trajetória abrange cargos como apresentador na TVE-RS, secretário-executivo do Ministério da Educação, pró-reitor de Extensão da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) e candidato a governador.

Ele conquistou seu primeiro mandato como prefeito em 2008 e foi reeleito em 2012. No atual gestão, chegou a ficar afastado durante meses por causa de denúncias de irregularidades. Ele faz dobradinha com a vereadora, advogada e ex-metalúrgica Maria Eunice (PT).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/em-canoas-a-disputa-deste-domingo-e-entre-airton-souza-e-jairo-jorge/

Em Canoas, a disputa deste domingo é entre Airton Souza e Jairo Jorge

2024-10-26