Futebol Caxias vence o Brasil de Pelotas e garante classificação para a semifinal do Gauchão 2020

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

Ivan marcou o gol da vitória sobre o Brasil de Pelotas. Foto: Divulgação Ivan marcou o gol da vitória sobre o Brasil de Pelotas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Na tarde deste domingo (2), o Caxias enfrentou o Brasil de Pelotas, no Estádio Centenário, pela 4ª rodada do Gauchão 2020. A equipe comandada pelo Rafael Lacerda venceu o adversário por 1 a 0. O autor do gol foi o lateral-direito, Ivan.

O jogo

O primeiro tempo começou truncado, com o Brasil marcando bastante a equipe grená. Aos 19 minutos, o Caxias cresceu e com jogada de João Paulo, cruzou buscando o Juninho Potiguar, mas o goleiro Matheus Nogueira interceptou.

Aos 23 minutos, Ivan em uma ótima cobrança de falta, fez um golaço e abriu o placar para a equipe grená.

Com 37 minutos, Diogo Oliveira driblou dois marcadores e fez o passe para Vinicius Baiano que avançou em direção ao gol, mas o goleiro adversário fez a defesa.

O primeiro tempo terminou com o Caxias saindo no contra-ataque com Juninho Potiguar que fez o passe para Thiago Sales, que tentou a finalização, mas o goleiro defendeu.

No segundo tempo, o domínio do jogo foi da equipe grená, contra poucas finalizações da equipe visitante. Com dois minutos de partida, Laércio fez o passe para Diogo Oliveira que chutou para fora.

Aos 22 minutos, Diogo Oliveira insistiu, mas Matheus Nogueira ficou com a bola. Na sequência, Carlos Alberto fez o passe para Da Silva, que chutou rasteiro, mas a bola foi para fora. O atacante ainda insistiu após passe de Tilica, mas a bola passou por cima do gol de Matheus Nogueira.

Aos 39, Vinicius Baiano saiu no contra-ataque e fez o passe para Da Silva, que chutou em direção ao gol, mas o goleiro ficou com a bola. A partida terminou com o Caxias vencendo o Brasil por 1 a 0.

Com a vitória, o Caxias segue invicto na competição, garante a classificação para a semifinal do primeiro turno do Gauchão 2020 e recebe a taça da Fenavindima.

Palavra do técnico

“Tivemos uma atuação consistente. Soubemos nos defender e criar oportunidades. Estamos em constante evolução e garantimos a vitória e a classificação para a semifinal”, apontou o Técnico Rafael Lacerda.

Ficha da partida

Caxias (1): Marcelo Pitol; Ivan, Laercio, Thiago Sales e Bruno Ré; Juliano, Carlos Alberto (Yuri, 29’2T); Vinícius Baiano, Diogo Oliveira e Juninho Potiguar (Tilica, 22’2T); João Paulo (Da Silva, 11’2T). Técnico Rafael Lacerda

Brasil (0): Matheus Nogueira; Ednei; Lázaro, Héverton e Bruno Santos; Leandro Leite (Wesley, 15’2T), Wellington Simião, Maicon Assis e Revson; Nathan Cachorrão (Cristian, INT) e Gabriel Poveda (Eliel, 32’2T). Técnico: Gustavo Papa.

Gol: Ivan (23’1T) para o Caxias

Arbitragem: Jonathan Pinheiro, auxiliado por Jorge Bernardi e Fagner Cortes. Quarto árbitro: Marcello Ignacio Domingues Neto.

Cartões amarelos: Da Silva e Bruno Ré para o Caxias. Ednei, Leandro Leite e Cristian para o Brasil.

