Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

Pela partida de volta da semifinal estadual, o Colorado empatou mais uma vez em 1 a 1 com o Caxias e a definição foi para os pênaltis. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter encerrou sua participação no Campeonato Gaúcho de 2023 na noite deste domingo (26). Pela partida de volta da semifinal do estadual, o Colorado empatou mais uma vez em 1 a 1 com o Caxias e a definição do segundo finalista foi decidida na disputa por pênaltis. Nas cobranças, o time da Serra Gaúcha venceu por 5 a 4 e confirmou a classificação para a final do Gauchão.

Os gols da partida saíram na primeira etapa. Maurício abriu o placar para o Inter. Eron empatou para o Grená. Nas penalidades, Bruno Ferreira defendeu a quinta cobrança e Wesley converteu.

Ao final da partida, houve troca de agressões entre os atletas das duas equipes e invasão de torcedores no gramado. O Inter divulgou uma nota oficial manifestando seu repúdio em relação aos episódios. “O Internacional manifesta seu repúdio pelos episódios ocorridos após o encerramento da partida deste domingo (26/03). O Clube informa que já está trabalhando na identificação dos invasores, e que as imagens do circuito de câmeras do Beira-Rio serão disponibilizadas para as autoridades e utilizadas em futuras sanções internas. Ainda, o Colorado reforça que não compactua com a atitude tomada por uma minoria da torcida presente no confronto, válido pelo Gauchão”, informou o clube.

O jogo

A partida começou com as equipes se estudando, mas, aos poucos, o ritmo de jogo mudou e ficou eletrizante. O Internacional encontrou espaços e empurrou o Caxias contra o campo de defesa. Aos três minutos, Maurício arriscou de fora e Bruno Ferreira fez a defesa. Com campo para atacar em velocidade, coube a equipe Grená criar as jogadas em contra-ataques. Eron arrancou pela direita e cruzou para Jean Dias, que dividiu com Bustos e não conseguiu finalizar. Aos 14, em um erro defensivo colorado, a bola sobrou para Jean Dias. O camisa 7 do Caxias esperou para finalizar e Keiller saiu da meta para defender. Com maior controle da partida, o Internacional achou o caminho do gol aos 20. Depois da troca de passes entre os colorados, Luiz Adriano tocou para Maurício chutar de primeira e abrir o placar no Beira-Rio. À frente do marcador, o Inter seguiu pressionando. Aos 31, Mercado cabeceou rente à trave. Nos acréscimos da primeira etapa, o Caxias buscou o empate. Jean Dias fintou o marcador e cruzou para Eron, na segunda trave, cabecear para o fundo da rede: 1 a 1.

Na volta para a segunda etapa, o Internacional manteve o ímpeto ofensivo. A primeira oportunidade foi com Alan Patrick, de falta. O camisa 10 mandou colocado por cima do gol. Aos seis minutos, Wanderson arriscou de longe e a bola explodiu no travessão. Com o Caxias bem postado defensivamente, o Inter encontrou dificuldades. Aos 18, Alan Patrick levou perigo em mais uma cobrança de falta. A primeira oportunidade do Caxias veio somente aos 22. Dudu arriscou rasteiro de fora da área e Wesley chegou atrasado para empurrar para o gol. Na casa dos 30 minutos, De Pena recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Mesmo com a inferioridade numérica, o Colorado seguiu no campo de ataque. Aos 37, Pedro Henrique fez bela jogada individual e finalizou. A bola desviou no zagueiro e quase surpreendeu Bruno Ferreira. Na reta final da partida, Jean Dias cruzou e Cuiabá apareceu para cabecar na trave. Aos 44, Pedro Henrique tocou para Estêvão, que chutou para defesa do goleiro.

Pênaltis

Com a partida empatada, a decisão do finalista ficou para a disputa de pênaltis. Nas cobranças para o Internacional, Alan Patrick, Pedro Henrique, Alemão e Matheus Dias marcaram. Na quinta cobrança, Bruno Ferreira defendeu o chute de Estêvão. Para o Caxias, Marcão, Jean Dias, Guedes, Marcelo e Wesley converteram suas cobranças e colocaram o Caxias na final do Gauchão Ipiranga 2023.

Ficha técnica

– Internacional (1): Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Thauan Lara; Baralhas (Matheus Dias), Carlos de Pena, Mauricio (Estêvão), Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

– Caxias (1): Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Marlon (Moacir), Guedes, Jean Dias, Diego Rosa (Pedro Cuiabá) e Peninha (Wesley); Eron (Marcão). Técnico: Thiago Carvalho.

– Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Mateus Olivério Rocha e Otavio Legramanti. Quarto árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn. VAR: Wagner Reway.

