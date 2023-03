Inter Gurias coloradas vencem mais uma no Brasileirão

Com o resultado, o Inter, que na próxima rodada receberá o Avaí/Kindermann, chega aos 10 pontos na tabela

As Gurias Coloradas seguem 100% como mandantes na temporada 2023. Nesta manhã de domingo (26), as coloradas superaram o Cruzeiro, no CT de Alvorada, pelo placar de 1 a 0. Sandoval marcou o gol da vitória do time gaúcho, na partida válida pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. Com o resultado, o Inter, que na próxima rodada receberá o Avaí/Kindermann, chega aos 10 pontos na tabela.

O jogo

O início da partida teve destaque para as defesas de ambas as equipes, bloqueando todas as tentativas de ataque do jogo. Pelo lado colorado, destaque para Bruna e Isa Haas que, com muita efetividade, impediram o Cruzeiro de criar oportunidades. Capelinha também foi destaque, trabalhando na recuperação da posse de bola e fazendo a transição entre defesa e ataque.

A partir dos 15′ de jogo o domínio da partida foi das Gurias Coloradas, explorando o lado esquerdo ofensivo. E foi através deste lado que nasceu o primeiro gol da partida. Aos 34′, após cruzamento da Aquino, Sandoval aproveitou o descuido da zaga e mandou a bola para o fundo das redes. Esse foi o primeiro gol da atacante na temporada.

Na segunda etapa a partida ficou mais aberta e faltosa. O Cruzeiro foi em busca do empate, mas dando espaço para os contra-ataques do Inter. Contudo, a chance mais perigosa foi por parte do Inter, com chute de Priscila que parou na trave, após boa jogada da Sandoval. O Cruzeiro chegava ao ataque, mas pecando nas finalizações.

A equipe do Cruzeiro faz algumas trocas que mudaram o esquema tático do time, tornando o a equipe mais ofensiva. Mesmo as mudanças no time, o Inter conseguiu manter o controle do jogo e barrando as tentativas ofensivas das adversárias e levando perigo nos contra-ataques.

Nos últimos minutos do jogo, ambas as equipes tiveram expulsões. Após falta ofensiva, Analuyza recebeu o segundo cartão amarelo e, na sequência, o cartão vermelho. Minutos depois, Aquino roubou a bola no meio-campo e partiu em velocidade, quando Rafa Andrade fez falta violenta na atacante e foi expulsa. Em seguida, o árbitro apitou o fim da partida. Vitória das Gurias!

O próximo compromisso das Gurias Coloradas será diante do Avaí/Kindermann, no sábado (01/04), às 11h, no CT de Alvorada.

Ficha técnica:

Internacional (1): Gabi Barbieri; Tamara (Roberta), Bruna Benites, Haas e Eskerdinha; Capelinha, Pati (Zóio), Fany Gauto (Analuyza) e Sandoval (Marzia); Belén Aquino e Priscila (Mileninha). Técnico: Maurício Salgado.

Cruzeiro (0): Taty Amaro; Isa Fernandes, Camila Ambrózio (Maii Maii), Calhau e Clara (Janaina); Rafa Andrade, Mari Pires e Tipa (Luaninha); Vanessinha (Marília), Byanca Brasil e Carol Baiana (Lari Vasconcellos).

Gols: Fabíola Sandoval, aos 33’/1ºT (I).

Cartões amarelos: Tamara, Capelinha, Fany Gauto, Analuyza e Mauricio Salgado (I). Isa Fernandes e Byanca Brasil (C).

Cartões vermelhos: Analuyza (I). Rafa Andrade (C).

Arbitragem: Anderson Farias, auxiliado por Maira Mastella e Estefani da Rosa. Quarto árbitro: Erico Andrade de Carvalho.

Estádio: CT de Alvorada.

