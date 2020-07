Esporte CBF altera tabela do Brasileirão e marca estreia do Grêmio para Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Grêmio x Fluminense será em Eldorado do Sul. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Grêmio x Fluminense será em Eldorado do Sul. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A partida entre Grêmio e Fluminense, pela primeira rodada do Brasileirão 2020, será no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O horário e a data do duelo foram mantidos e a bola rola para o confronto de tricolores às 19h do dia 9 de agosto (domingo), informou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

O jogo estava marcado para a Arena do Grêmio, mas as autoridades locais não autorizaram a realização de partidas de futebol no município de Porto Alegre dentro do prazo regulamentar. Essa é a primeira modificação de tabela do Brasileirão 2020.

Confira as informações sobre a mudança:

Grêmio/RS x Fluminense/RJ

De: Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS

Para: CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul/RS

Data: 09/08, domingo (mantida)

Horário: 19h (mantido)

Segundo a CBF, o motivo da mudança a não liberação para realização de partida de futebol, no prazo regulamentar, pelas autoridades de Porto Alegre.

Reinício

O Campeonato Brasileiro vai começar num cenário diferente, com diversas particularidades para encarar as limitações impostas pela pandemia, mas a paixão do torcedor voltará a pulsar com a bola rolando nas séries A, B e C. Esta semana, a CBF realizou reuniões por videoconferência com dezenas de representantes dos clubes e federações para multiplicar e reforçar as informações da Diretriz Técnica Operacional para Retorno das Competições.

A Série B abrirá o fim de semana de estreia do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira (7), 19h15, Cuiabá e Brasil de Pelotas jogam na Arena Pantanal. No sábado (8), é a vez do Brasileirão movimentar a elite do futebol nacional. A primeira partida Fortaleza x Athletico Paranaense, 19h, na Arena Castelão. Já a Série C terá seu pontapé inicial às 15h do mesmo sábado, com São José x São Bento, pelo Grupo B, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Paysandu e Santa Cruz duelam na abertura do Grupo A, 17h, no Estádio da Cuzuzu, em Belém.

“Vivemos um momento atípico. A roda do futebol volta a girar, mas em um contexto inédito. Estamos tomando o máximo de precaução para prezar pela saúde e segurança de todos os envolvidos, dentro e fora do campo”, ressaltou o diretor de Competições da CBF, Manoel Flores.

