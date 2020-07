Esporte Definida arbitragem para semifinais do Gauchão e clássico Bra-Pel

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Também ficou definida a equipe para partida entre Pelotas e Brasil. Foto: Max Peixoto/FGF Também ficou definida a equipe para partida entre Pelotas e Brasil. (Foto: Max Peixoto/FGF) Foto: Max Peixoto/FGF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em audiência pública realizada nesta quinta-feira (30), na sede da FGF (Federação Gaúcha de Futebol), foi designada a escala de arbitragem para as semifinais do segundo turno do Gauchão 2020. Também ficou definida a equipe para partida entre Pelotas e Brasil. O jogo, válido pela quarta rodada, será realizado a partir das 15h do próximo sábado (1º), na Boca do Lobo. Apesar do adiamento, não interfere entre os finalistas. A exemplo dos demais confrontos, não haverá presença de torcida. A circulação de pessoas no entorno do estádio estará restrita aos profissionais diretamente envolvidos com o evento.

A escala de arbitragem por audiência pública é uma prerrogativa prevista no Estatuto do Torcedor. A modalidade foi adotada desde a retomada do campeonato estadual e assim deverá permanecer até a conclusão da competição. A medida tem como intuito minimizar os riscos de contágio ao coronavírus.

Veja abaixo a escala de arbitragem de cada confronto:

Grêmio x Novo Hamburgo

– Árbitro: Daniel Nobre Bins

– Árbitro Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel

– Árbitro Assistente 2: Maíra Mastella Moreira

– 4º Árbitro: Douglas Silva

– Delegado: A definir

– Membro Técnico CEAF: Leonel Pandolfo

Inter x Esportivo

– Árbitro: Jean Pierre Lima

– Árbitro Assistente 1: Leirson Peng Martins

– Árbitro Assistente 2: Michael Stanislau

– 4º Árbitro: Marcelo Cavalheiro

– Delegado: A definir

– Membro Técnico CEAF: Paulo Ricardo Silva Conceição

Pelotas x Brasil

– Árbitro: Anderson Daronco

– Árbitro Assistente 1: Lúcio Flor

– Árbitro Assistente 2: José Eduardo Calza

– 4º Árbitro: Anderson da Silveira Farias

– Delegado: A definir

– Membro Técnico CEAF: José Franco Filho

Classificação para as semifinais

Apenas o Tricolor iniciou a rodada já classificado para a fase seguinte. O Colorado confirmou a vaga ao vencer o Aimoré por 2 a 0.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte