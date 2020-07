Política Ministro do Supremo determina bloqueio de contas de bolsonaristas em redes sociais no exterior

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Moraes tomou decisão porque investigados tentaram driblar ordem do STF e mudar local de origem. Foto: Nelson Jr./SCO/STF Moraes tomou decisão porque investigados tentaram driblar ordem do STF e mudar local de origem. (Foto: Nelson Jr./SCO/STF) Foto: Nelson Jr./SCO/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o bloqueio de contas de 16 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em redes sociais também no exterior, ampliando o alcance de uma outra decisão, da semana passada. No dia 24, as contas foram retiradas do ar devido à decisão judicial, mas alguns investigados tentaram driblar a ordem mudando configurações de localização para outros países para continuarem publicando mensagens e usando perfis alternativos.

Moraes considerou que houve cumprimento parcial da decisão, acarretando imposição de multa. A exclusão das contas deve ocorrer independentemente do acesso a essas postagens se dar por qualquer meio ou qualquer IP, seja no Brasil ou fora do País.

Diante da nova decisão de Moraes, a rede social Twitter divulgou uma nota na qual informou que bloqueou as contas.

“O Twitter bloqueou as contas para atender a uma ordem judicial proveniente de inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF). Embora não caiba ao Twitter defender a legalidade do conteúdo postado ou a conduta das pessoas impactadas pela referida ordem, a empresa considera a determinação desproporcional sob a ótica do regime de liberdade de expressão vigente no Brasil e, por isso, irá recorrer da decisão de bloqueio”, informou a empresa.

A exclusão das contas faz parte do chamado inquérito das fake news, do qual Moraes é relator, que apura ameaças a ministros do STF e a disseminação de conteúdo falso na internet.

Pela nova decisão, foram bloqueados os seguintes perfis:

Roberto Jefferson, ex-deputado e presidente nacional do PTB;

Luciano Hang, empresário;

Edgard Corona, empresário;

Otávio Fakhoury, empresário;

Edson Salomão, do gabinete deputado estadual de São Paulo Douglas Garcia;

Rodrigo Barbosa Ribeiro, do gabinete deputado estadual de São Paulo Douglas Garcia;

Bernardo Küster, blogueiro;

Allan dos Santos, blogueiro;

Winston Rodrigues Lima, militar da reserva;

Reynaldo Bianchi Júnior, humorista;

Enzo Leonardo Momenti, youtuber;

Marcos Dominguez Bellizia, porta-voz do movimento Nas Ruas;

Sara Giromini;

Eduardo Fabris Portella;

Marcelo Stachin;

Rafael Moreno.

