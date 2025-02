Grêmio CBF divulga as datas e confrontos do Grêmio no Campeonato Brasileiro 2025

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

O Tricolor inicia o Brasileirão em casa, contra o Atlético-MG Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Tricolor inicia o Brasileirão em casa, contra o Atlético-MG. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta quarta-feira (12), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou as possíveis datas e os confrontos do Campeonato Brasileiro de 2025. O Grêmio iniciará a competição em casa, contra o Atlético-MG, e finaliza fora de casa, contra o Sport.

Confira

Grêmio x Atlético-MG (no dia 29,30 ou 31/3);

Ceará x Grêmio (no dia 5, 6 ou 7/4);

Grêmio x Flamengo (no dia 12, 13 ou 14/4);

Mirassol x Grêmio (no dia 16 ou 17/4);

Grêmio x Inter (no dia 19, 20 ou 21/4);

Vitória x Grêmio (no dia 26 ou 27/4);

Grêmio x Santos (no dia 3, 4 ou 5/5);

Grêmio x Bragantino (no dia 10, 11 ou 12/5);

São Paulo x Grêmio (no dia 17, 18 ou 19/5);

Grêmio x Bahia (no dia 24, 25 ou 26/5);

Juventude x Grêmio (no dia 30, 1º ou 2/6);

Grêmio x Corinthians (no dia 11 ou 12/6);

Cruzeiro x Grêmio (no dia 12, 13 ou 14/7);

Grêmio x Fortaleza (no dia 16 ou 17/7);

Vasco x Grêmio (no dia 19, 20 ou 21/7);

Grêmio x Botafogo (no dia 23 ou 24/7);

Palmeiras x Grêmio (no dia 26, 27 ou 28/7);

Fluminense x Grêmio (no dia 2, 3 ou 4/8);

Grêmio x Sport (no dia 9, 10 ou 11/8);

Atlético-MG x Grêmio (no dia 16, 17 ou 18/8);

Grêmio x Ceará (no dia 23, 24 ou 25/8);

Flamengo x Grêmio (no dia 30, 31/8 ou 1º/9);

Grêmio x Mirassol (no dia 13, 14 ou 15/9);

Inter x Grêmio (no dia 20, 21 ou 22/9);

Grêmio x Vitória (no dia 27, 28 ou 29/9);

Santos x Grêmio (no dia 1º ou 2/10);

Bragantino x Grêmio (no dia 16 ou 17/10);

Grêmio x São Paulo (no dia 25, 26 ou 27/10);

Bahia x Grêmio (no dia 5 ou 6/11);

Grêmio x Juventude (no dia 19 ou 20/11);

Corinthians x Grêmio (no dia 22, 23 ou 24/11);

Grêmio x Cruzeiro (no dia 29, 30/11 ou 1º/12);

Fortaleza x Grêmio (no dia 3 ou 4/12);

Grêmio x Vasco (no dia 6, 7 ou 8/12);

Botafogo x Grêmio (no dia 10 ou 11/12);

Grêmio x Palmeiras (no dia 13, 14 ou 15/12);

Grêmio x Fluminense (no dia 17 ou 18/12);

Sport x Grêmio (no dia 21/12).

2025-02-13