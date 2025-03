Grêmio CBF divulga data e horário do primeiro Grenal no Brasileirão

Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

O primeiro confronto acontece na Arena do Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio O primeiro confronto acontece na Arena do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta sexta-feira (28), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela detalhada até a 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, Grêmio e Inter tem a definição de data e horário do primeiro clássico na competição.

O primeiro confronto acontece na Arena, no dia 19 de abril, às 21h.

No returno, que acontece na 24° rodada, ainda não tem data e horário definido. O duelo do Beira-Rio será no dia 20, 21 ou 22 de setembro.

