Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

O brasileiro soma apenas 149 minutos em campo Foto: Reprodução Até o momento, Endrick acumulou 13 finalizações e marcou 1 gol na competição. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Endrick segue sua jornada em busca de afirmação no Real Madrid. O jovem atacante brasileiro, de 18 anos, almeja mostrar o mesmo instinto artilheiro que o consolidou como titular absoluto no Palmeiras, principalmente no título do Campeonato Brasileiro de 2023. E quando se trata de dedicação e empenho, não há dúvida de que o jogador está disposto a dar tudo de si. Ele é, aliás, o atleta que menos precisa de minutos para finalizar entre todos os jogadores da La Liga (Campeonato Espanhol), com um número impressionante de tentativas a cada 90 minutos.

— Jogadores com mais de finalizações a cada 90 minutos em La Liga:

* 7.8 – Endrick (Real Madrid)

* 4.5 – Kylian Mbappé (Real Madrid)

* 4.3 – Toni Martínez (Alavés)

* 4.0 – Robert Lewandowski (Barcelona)

* 3.9 – Pau Victor (Barcelona)

* 3.9 – Alexander Sørloth (Atlético de Madrid)

* 3.9 – Lamine Yamal (Barcelona)

* 3.9 – Ángel Correa (Atlético de Madrid)

* 3.8 – Ayoze Pérez (Villarreal)

* 3.8 – Abdón Prats (Mallorca)

Até o momento, Endrick acumulou 13 finalizações e marcou 1 gol na competição. Embora tenha participado de 16 dos 28 jogos disputados pelo Real Madrid nesta temporada, o atacante soma apenas 149 minutos em campo, o que representa menos de duas partidas completas. Esse número baixo de minutos reflete, em parte, a adaptação do jovem ao alto nível do futebol europeu, mas também demonstra seu potencial e eficiência, já que suas finalizações continuam se destacando.

O grande momento de Endrick com a camisa do Real Madrid até agora aconteceu na Copa do Rei, onde ele teve chances mais significativas de brilhar. Nessa competição, o atacante teve atuações mais expressivas, marcando quatro gols em quatro jogos. Ao todo, Endrick acumulou 285 minutos em campo no torneio, uma marca significativamente superior aos seus números em La Liga, evidenciando seu bom desempenho quando recebe mais tempo para demonstrar suas qualidades.

