Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

A rainha ficou de fora da última convocação Foto: Fábio Souza/CBF A rainha ficou de fora da última convocação. (Foto: Fábio Souza/CBF) Foto: Fábio Souza/CBF

A Seleção Brasileira Feminina vai para a segunda data Fifa encaminhando o grupo escolhido para a disputa da Copa América. Nesta pausa, os amistosos acontecem nos Estados Unidos, entre os dias 5 e 8 de abril. Na última quarta-feira (26), o técnico Arthur Elias divulgou a lista de convocados com 23 atletas.

Novamente, Marta não ficou entre as selecionadas do treinador, assim como nos últimos confrontos desde os Jogos Olímpicos. Porém, o comandante ressaltou que a rainha tem portas abertas e acredita ser interessante ter as jogadoras nos amistosos que a Seleção fará no Brasil na próxima data Fifa, que acontece do 26 de maio a 3 de junho.

“Passa por uma análise mais completa. Ela ser convocada para uma convocação nos Estados Unidos é claro que é interessante por esse aspecto de jogar lá, mas não pode ser o critério maior, pelo contrário. Até porque a próxima convocação será no Brasil e tem essa importância muito grande um nome como a Marta vir atuar no nosso país mais uma vez. As portas estão super abertas, ela sabe disso. O que a gente precisa ver da Marta é o momento de trazê-la. Ela fez poucos jogos. Dois jogos, três jogos pelo clube dela, que é um clube que está muito bem. Então acredito que ela está se preparando bem lá também e vai ter chances na seleção, nem chance, mas uma conversa que a gente vai ter em breve”, disse o técnico.

O objetivo de Arthur Elias também é aproveitar os jogos nos Estados Unidos para visitar a camisa 10 e as outras jogadoras que atuam no país. O treinador ressaltou a importância desse contato para avaliar também atletas como Rafaelle, que esteve nos Jogos Olímpicos.

“Pretendo, acabando a convocação, fazer visitas técnicas nos Estados Unidos e um dos clubes que vou estar é o Orlando. Não só conversar e observar a Marta, bater um papo com todas as brasileiras que estão lá, Luana que está afastada, Angel (Angelina) que tem vindo bastante, tem sido uma liderança da seleção. A Rafa, que depois das Olimpíadas passou processos de lesão e tem atuado muito bem ainda que com pouco volume, mas tem jogado bem nesse retorno. Então a gente quer acompanhar elas tanto de longe quanto de perto o máximo possível para tomar as decisões para frente, para a próxima convocação”, afirmou o técnico durante uma entrevista exclusiva ao ge.

Arthur Elias projeta o retorno de Marta à Seleção Brasileira

