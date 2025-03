Esporte Presidente do Santos diz que renovação com Neymar é “tendência natural”

Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

Marcelo Teixeira também falou sobre a ausência de Neymar na estreia do Brasileirão Foto: Raul Moura/CNN Marcelo Teixeira também falou sobre a ausência de Neymar na estreia do Brasileirão. (foto: Raul Moura/CNN) Foto: Raul Moura/CNN

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, participou de uma entrevista com jornalistas durante a chegada à festa de premiação do Campeonato Paulista de 2025, e, como era de se esperar, o nome de Neymar foi o principal assunto abordado. O mandatário santista fez declarações sobre a situação contratual do ídolo e sobre o estado de saúde do craque, que ainda se recupera de uma lesão.

Em relação à renovação do contrato de Neymar, que atualmente está vinculado ao Santos até 30 de junho deste ano, Teixeira demonstrou otimismo quanto à possibilidade de extensão do compromisso. “A tendência natural é de que, no momento certo, haja a possibilidade da extensão do contrato até a Copa do Mundo do ano que vem”, revelou o presidente, deixando claro que o clube está aberto à permanência do jogador, mas que a decisão dependerá de fatores que serão avaliados em seu devido tempo.

Teixeira também comentou sobre a ausência de Neymar, que se encontra em processo de recuperação após sofrer um edema na coxa, o que o fez desfalcar o Santos na semifinal do Campeonato Paulista, onde o time foi eliminado pelo Corinthians. O presidente do clube tratou a situação com tranquilidade, reforçando que o importante é garantir que o craque esteja 100% fisicamente para os desafios mais importantes que o aguardam na temporada.

“O retorno do Neymar ao Santos, nas quatro linhas, é altamente positivo também. Ele está nesse processo de recuperação, que faz parte, porque queremos Neymar chegando bem às disputas das principais competições”, afirmou Teixeira, enfatizando que a recuperação do jogador é a prioridade do clube no momento.

Além disso, o presidente também abordou a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, que ocorrerá neste domingo (30), contra o Vasco. Neymar, claro, será ausência, mas Teixeira reforçou que a comissão técnica e o Departamento Médico estão trabalhando para garantir que o atleta esteja totalmente apto para os desafios futuros. “O início do Campeonato Brasileiro, concomitantemente teremos a Copa do Brasil. Jogaremos quarta e domingo, com viagens, mesmo com voos fretados, exige um trabalho físico e técnico, que é o que o Departamento Médico está tendo”, explicou o mandatário.

