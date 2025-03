Rio Grande do Sul Governo gaúcho publica admissão de servidores temporários

Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

Foram admitidos 1.314 analistas de políticas públicas e gestão governamental de diversas especialidades e 104 assistentes administrativos. Foto: Gustavo Mansur/Palacio Piratini

O governo gaúcho publicou em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) dessa sexta-feira (28) a admissão de 1.418 servidores selecionados na contratação integrada de temporários.

O processo foi autorizado a partir da aprovação pela Assembleia Legislativa, em julho de 2024, da Lei 16.165, que trata da reestruturação das carreiras dos servidores, e teve por objetivo atender às necessidades urgentes e excepcionais das secretarias e dos órgãos do governo.

A homologação do resultado foi publicada no DOE no dia 20 de março com aproximadamente 10 mil nomes das pessoas aprovadas.

Foram admitidos 1.314 analistas de políticas públicas e gestão governamental de diversas especialidades e 104 assistentes administrativos. O processo seletivo contou com mais de 86 mil manifestações de interesse e 56.259 inscrições homologadas, uma proporção de 27 candidatos por vaga. Coordenada pela SPGG, a seleção contemplou um cargo de nível médio (agente administrativo) e cinco cargos de nível superior, abrangendo 58 especialidades.

“A seleção de servidores temporários vai permitir ao Estado ter a capacidade para desenvolver e implementar as políticas públicas necessárias ao atendimento à população gaúcha neste momento de reconstrução”, destacou a titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans.

Conforme definido em lei, a contratação dos selecionados tem prazo de 24 meses, a contar da data de admissão, podendo ser prorrogada por igual período.

Os candidatos deverão fazer o upload dos documentos até dia 9 de abril, conforme orientações que serão encaminhadas via e-mail pela SPGG. Na última terça-feira (25), o governo publicou ainda a nomeação de 212 servidores efetivos, sendo 122 analistas de políticas públicas e gestão governamental e 90 analistas de planejamento e orçamento aprovados no concurso mais recente.

