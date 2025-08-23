Futebol CBF muda calendário de 2025, antecipa o fim do Brasileirão e adia a final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

O fim do Brasileirão, que seria em 21 de dezembro, agora acontecerá no dia 7 do mesmo mês. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesse sábado (23) mudanças no calendário do futebol nacional para a temporada de 2025. A principal alteração diz respeito ao Campeonato Brasileiro da Série A, que terá seu encerramento antecipado de 21 de dezembro para o dia 7 do mesmo mês.

Com essa modificação, a Copa do Brasil passará a ser finalizada após o término do Brasileirão. O torneio de mata-mata, que antes estava previsto para acabar em 9 de novembro, agora terá sua final disputada no dia 21 de dezembro. Assim, as semifinais e a decisão acontecerão em dezembro, após o fim da competição por pontos corridos.

De acordo com a CBF, a alteração no cronograma visa permitir a participação de um clube brasileiro na Copa Intercontinental, em caso de conquista da Taça Libertadores da América por uma equipe do país. O campeão sul-americano da atual edição da Libertadores entrará na disputa internacional no dia 10 de dezembro, quando enfrentará o Cruz Azul, do México, em local ainda a ser definido.

A reformulação do calendário só foi possível porque não há mais clubes simultaneamente disputando a Copa do Brasil e a Libertadores. O último nesta condição era o Botafogo, que foi eliminado do torneio continental na última quinta-feira (22), após perder para a LDU por 2 a 0, em Quito, no Equador.

As quartas de final da Copa do Brasil começam na próxima semana. Na quarta (27), serão realizados três confrontos: Atlético-MG x Cruzeiro, Athletico-PR x Corinthians e Vasco x Botafogo. Na quinta (28), o Bahia recebe o Fluminense. As partidas de volta ocorrerão nos dias 10 e 11 de setembro.

Após essa fase, a competição entrará em um hiato, retornando apenas em dezembro. As semifinais estão marcadas para os dias 10 e 14 daquele mês. As duas partidas da decisão serão realizadas nos dias 17 e 21.

Copa Intercontinental

O formato da Copa Intercontinental seguirá o modelo adotado em 2024. Para conquistar o título, o representante da América do Sul precisará vencer três partidas. No ano passado, o Botafogo, campeão do Brasileirão, foi eliminado na estreia da competição, ao perder para o Pachuca (México), três dias após a última rodada da liga nacional.

Em 2025, o intervalo entre o fim do Campeonato Brasileiro e o início da Intercontinental será mantido. Se superar o Cruz Azul no dia 10 de dezembro, o time sul-americano enfrentará no dia 13 o vencedor de Al-Ahli (Arábia Saudita), Pyramids (Egito) ou Auckland City (Nova Zelândia). Quem avançar encara o Paris Saint-Germain (França) na final, no dia 17.

