Sábado, 23 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Futebol CBF muda calendário de 2025, antecipa o fim do Brasileirão e adia a final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O fim do Brasileirão, que seria em 21 de dezembro, agora acontecerá no dia 7 do mesmo mês. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesse sábado (23) mudanças no calendário do futebol nacional para a temporada de 2025. A principal alteração diz respeito ao Campeonato Brasileiro da Série A, que terá seu encerramento antecipado de 21 de dezembro para o dia 7 do mesmo mês.

Com essa modificação, a Copa do Brasil passará a ser finalizada após o término do Brasileirão. O torneio de mata-mata, que antes estava previsto para acabar em 9 de novembro, agora terá sua final disputada no dia 21 de dezembro. Assim, as semifinais e a decisão acontecerão em dezembro, após o fim da competição por pontos corridos.

De acordo com a CBF, a alteração no cronograma visa permitir a participação de um clube brasileiro na Copa Intercontinental, em caso de conquista da Taça Libertadores da América por uma equipe do país. O campeão sul-americano da atual edição da Libertadores entrará na disputa internacional no dia 10 de dezembro, quando enfrentará o Cruz Azul, do México, em local ainda a ser definido.

A reformulação do calendário só foi possível porque não há mais clubes simultaneamente disputando a Copa do Brasil e a Libertadores. O último nesta condição era o Botafogo, que foi eliminado do torneio continental na última quinta-feira (22), após perder para a LDU por 2 a 0, em Quito, no Equador.

As quartas de final da Copa do Brasil começam na próxima semana. Na quarta (27), serão realizados três confrontos: Atlético-MG x Cruzeiro, Athletico-PR x Corinthians e Vasco x Botafogo. Na quinta (28), o Bahia recebe o Fluminense. As partidas de volta ocorrerão nos dias 10 e 11 de setembro.

Após essa fase, a competição entrará em um hiato, retornando apenas em dezembro. As semifinais estão marcadas para os dias 10 e 14 daquele mês. As duas partidas da decisão serão realizadas nos dias 17 e 21.

Copa Intercontinental

O formato da Copa Intercontinental seguirá o modelo adotado em 2024. Para conquistar o título, o representante da América do Sul precisará vencer três partidas. No ano passado, o Botafogo, campeão do Brasileirão, foi eliminado na estreia da competição, ao perder para o Pachuca (México), três dias após a última rodada da liga nacional.

Em 2025, o intervalo entre o fim do Campeonato Brasileiro e o início da Intercontinental será mantido. Se superar o Cruz Azul no dia 10 de dezembro, o time sul-americano enfrentará no dia 13 o vencedor de Al-Ahli (Arábia Saudita), Pyramids (Egito) ou Auckland City (Nova Zelândia). Quem avançar encara o Paris Saint-Germain (França) na final, no dia 17.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Futebol

Irmã de Milei é investigada na Argentina por suspeita de corrupção
https://www.osul.com.br/cbf-muda-calendario-de-2025-antecipa-o-fim-do-brasileirao-e-adia-a-final-da-copa-do-brasil/ CBF muda calendário de 2025, antecipa o fim do Brasileirão e adia a final da Copa do Brasil 2025-08-23
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Irmã de Milei é investigada na Argentina por suspeita de corrupção
| Derrota frustra governistas, e aliados de Lula avaliam abandonar CPI do INSS
Rio Grande do Sul Cidade da Zona Sul do Estado decreta estado de calamidade pública
Rio Grande do Sul Cerca de 8 mil empresas gaúchas podem ser excluídas do Simples Nacional se não regularizarem débitos
Rio Grande do Sul Chuvas deixam rastro de destruição no Rio Grande do Sul
Porto Alegre Em apenas 36 horas, chuva registrada em Porto Alegre supera a média histórica para o mês de agosto
Política Bolsonaro poderia ter ido para a Argentina? Entenda o asilo político
Grêmio Mosqueteiras do Grêmio conquistam o vice-campeonato do Brasileiro Feminino Sub-17
Grêmio Grêmio tem estreias e retorno importante para encarar o Ceará na Arena
Esporte Endrick acelera recuperação no Real Madrid e mira retorno após a Data Fifa
Pode te interessar

Futebol Após empate de 4 a 4, Brasil vence a Colômbia nos pênaltis e conquista 9º título da Copa América Feminina

Futebol Dinheiro na cueca e policiais como segurança: entenda a investigação da Polícia Federal sobre crimes eleitorais envolvendo o presidente da CBF

Futebol Visto para quem quer ir à Copa do Mundo já deve ser solicitado, alerta embaixada dos Estados Unidos

Futebol Presidente da CBF foi citado como parte em esquema eleitoral a partir de áudio de investigado