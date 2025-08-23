Futebol Neymar tem edema na coxa e inicia tratamento; Santos comunica CBF antes de convocação

Neymar não veste a camisa da Seleção Brasileira desde 17 de outubro de 2023. (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

A tendência é que Neymar siga fora da Seleção Brasileira na convocação que será anunciada nesta segunda-feira (25). O atacante voltou a sentir dores musculares durante o treinamento da última quinta-feira (21) e não participou das atividades de sexta (22) e desse sábado (23). O Santos comunicou informalmente à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a existência de um edema na coxa do jogador. A entidade, no entanto, afirma que não recebeu nenhum relatório oficial por parte do clube.

O técnico Carlo Ancelotti divulgará às 15h30 (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista de convocados para os confrontos contra Chile e Bolívia, válidos pelas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A previsão do Santos é de que Neymar seja preservado das atividades iniciais da semana. Ainda há expectativa de que ele esteja apto para enfrentar o Fluminense no domingo (31), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, o jogador passará por novas avaliações médicas.

Na última quinta, o camisa 10 do Peixe deixou o treino antes do fim após relatar desconforto na coxa. Nos dois dias seguintes, limitou-se a realizar exercícios na academia e relatou dores até para andar. Apesar disso, pessoas próximas ao jogador e ao clube relataram que a situação não aparenta gravidade.

Diante do quadro clínico, o Santos optou por comunicar o departamento médico da CBF sobre a condição física do atleta. A comissão técnica da Seleção, por sua vez, mantém a possibilidade de convocá-lo e realizar exames por conta própria, embora essa hipótese seja considerada pouco provável no momento.

Neymar não atua pela equipe nacional desde 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante a partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. Caso fique de fora da convocação desta segunda, a ausência do atacante completará quase dois anos.

Neste domingo (24), o Santos enfrenta o Bahia, fora de casa, pela Série A do Brasileirão. Neymar, no entanto, não está relacionado para o confronto por estar suspenso devido ao acúmulo de três cartões amarelos.

Os jogadores convocados por Ancelotti se apresentam no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A Seleção encara o Chile no dia 4, no Maracanã, e encerra sua participação nas Eliminatórias no dia 9, enfrentando a Bolívia, em El Alto, cidade localizada a mais de 4 mil metros de altitude.

