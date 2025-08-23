Esporte Conjunto brasileiro dá show e é prata no Mundial de Ginástica Rítmica

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Ginastas garantem pódio inédito e presensa nas finais dos aparelhos deste domingo (24). (Foto: André Durão)

Com apresentações impecáveis, uma delas ao som do clássico “Evidências”, as representantes do Brasil, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha, levantaram o público e conquistaram os juízes nesse sábado (23), no Mundial de Ginástica Rítimca, no Rio de Janeiro. O somatório de 55.250 na prova geral garantiu uma prata inédita, a só 0.300 do campeão Japão.

“(Foi) Maravilhoso, a melhor competição da minha vida. Estávamos leves e felizes. Treinamos muito para isso. A cada movimento, sentíamos que a torcida vinha junto conosco. Tentamos manter o foco, porque não podíamos nos emocionar. Também foi perfeito ter as nossas famílias ali assistindo”, comentou Duda, capitã da Seleção.

Ao todo, 36 conjuntos se apresentaram nesse sábado, dia que teve atrasos por causa de problemas com o placar. As notas das duas séries foram somadas, o que definiu a classificação da prova geral, disputada nas Olimpíadas. O ouro ficou com o Japão, que recebeu 55.550. A Espanha completou o pódio, na terceira posição, com 54.750.

As oito melhores equipes em cada série também avançaram às finais por aparelhos do domingo. O Brasil ficou em terceiro nas três bolas e dois arcos (27.850), atrás de japonesas (28.350) e espanholas (28.250). Nas cinco fitas, passou com a segunda posição (27.400), superado apenas pela Bulgária (27.750). Ou seja, é possível que mais medalhas estejam a caminho no Mundial.

As duas notas desse sábado ainda se juntaram às oito avaliações de Bárbara Domingos e Geovanna Santos nas classificatórias individuais. Esse somatório definiu uma classificação por equipes no Mundial, e o Brasil, com 273.500, ficou na quarta posição, bem perto do pódio. A Alemanha (286.500) foi campeã, seguida por Bulgária (281.550) e Ucrânia (278.550).

Série mista

A imensa maioria dos torcedores que compareceram à Arena Carioca 1 nesse sábado queria assistir à apresentação ao som de “Evidências”. Por isso, o volume das arquibancadas aumentou antes mesmo de o conjunto brasileiro ser anunciado. Quando a série mista começou, cada movimento das ginastas era acompanhado com apreensão, mas também vibração. E a equipe verde e amarela correspondeu, ao executar movimentos precisos, coordenados e intensamente expressivos.

O refrão de “Evidências” foi cantado em alto e bom som, gerando uma atmosfera que arrepiou atletas, torcedores e até jornalistas, que não continham a empolgação na tribuna de imprensa. Ao fim da apresentação, Duda, Nicole, Sofia, Mariana e Maria Paula foram ovacionadas e receberam 27.850, maior nota do conjunto brasileiro em uma série mista em 2025.

Cinco fitas

Depois de uma primeira apresentação positiva, o conjunto brasileiro voltou concentrado para a série simples. Com uma trilha sonora diversificada e recheada de elementos nacionais (“O que é, o que é?”, “Aquarela do Brasil”, “Come to Brazil” e “Samba do Brasil”), a coreografia das fitas tinha uma nota de dificuldade alta: 13.100.

Mesmo depois de pequenos erros, Duda, Nicole, Sofia, Mariana e Maria Paula celebraram bastante o desempenho, conscientes de que um bom resultado viria. Assim como na série mista, o Brasil conquistou sua melhor avaliação do ano nas fitas: 27.400. A partir daí, só restava esperar pelas outras apresentações do dia para saber qual seria a cor da medalha. O capítulo mais vitorioso da ginástica rítmica brasileira já estava escrito.

Torcida

Enquanto os conjuntos se apresentavam em quadra, um grupo bem conhecido se reuniu nas arquibancadas da Arena Carioca 1. Medalhistas olímpicas em Paris, Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira e a aniversariante Júlia Soares, da seleção de ginástica artística, prestigiaram o Mundial do Rio e vibraram com as apresentações brasileiras.

“Nós acompanhamos a trajetória das meninas, o esforço. É bem legal estar aqui para prestigiar. Fico mais nervosa torcendo do que competindo. Passo mal e suo. Mas é muito gostoso mostrar essa energia”, afirmou Rebeca.

Outros medalhistas olímpicos, Arthur Nory e Arthur Zanetti também compareceram ao Parque Olímpico nesse sábado.

Finais

— Confira a programação das finais deste domingo (24):

* 11h-11h35: Individual (arco)

* 11h40-12h15: Individual (bola)

* 12h50-13h35: Conjunto (5 fitas)

* 14h-14h35: Individual (maças)

* 14h40-15h15: Individual (fita)

* 15h50-16h35: Conjunto (3 bolas/2 arcos).

