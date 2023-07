Grêmio CBF sorteia nesta segunda-feira os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil

16 de julho de 2023

Após derrotar o Bahia nos pênaltis, Grêmio encara o Flamengo pela competição nacional Foto: Divulgação/Grêmio Após derrotar o Bahia nos pênaltis, Grêmio encara o Flamengo pela competição nacional. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

O sorteio dos mandos de campo dos confrontos da semifinal da Copa do Brasil ocorrerá nesta segunda-feira (17), a partir das 13h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Grêmio, Flamengo, São Paulo e Corinthians são as quatro melhores equipes da competição nacional.

Os duelos

O Grêmio superou o Bahia nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, e encara o Flamengo que venceu o Athletico Paranaense nos dois jogos, com placar agregado de 4 a 1. Os dois clubes se enfrentam em uma semifinal de Copa do Brasil pela quarta vez na história. O tricolor gaúcho e o rubro-negro são os times que mais chegaram nesta fase da competição, com 16 participações cada um.

Do outro lado da chave, dois clássicos paulistas irão decidir quem vai para a grande decisão. O São Paulo passou pelo Palmeiras com duas vitórias (1 x 0 no Morumbi e 2 x 1 no Allianz Parque) e enfrenta o Corinthians, que, nos pênaltis, venceu o América-MG por 3 a 1 depois de fazer 3 a 2 no tempo normal. O goleiro Cássio brilhou nas cobranças com duas defesas que culminaram na classificação do Timão.

