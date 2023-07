Inter Inter recebe o Palmeiras pela 15ª rodada do Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Colorado está na décima colocação com 21 pontos. Já o Verdão é o quinto, com 24 Foto: Divulgação/Inter O Colorado está na décima colocação com 21 pontos. Já o Verdão é o quinto, com 24. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter encara o Palmeiras, neste domingo (16), pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. A partida acontece às 18h30. O Colorado está na décima colocação com 21 pontos. Já o Verdão é o quinto, com 24.

Após a derrota para o Fluminense no Maracanã por 2 a 0, os comandados de Mano Menezes vão tentar retomar o caminho das vitórias. Para isso, contam com o retorno do capitão Alan Patrick, que não atuou no Rio de Janeiro por estar suspenso, e a estreia de Enner Valencia no Beira-Rio. Por outro lado, o atacante Pedro Henrique segue fora por lesão. O mesmo acontece com o meia Maurício. Johnny, que se recupera de uma gastroenterite e Rodrigo Moledo, suspenso por doping, também estão fora da partida.

O Palmeiras vive o momento mais conturbado da temporada. Sem vencer há quatro rodadas no Brasileirão e eliminado da Copa do Brasil no meio de semana pelo rival São Paulo o Verdão está na quinta colocação 15 pontos abaixo do líder Botafogo na tabela. Sem a dupla Rony e Dudu suspensos, Abel Ferreira irá apostar nos jovens Luís Guilherme e Jhon Jhon para superar o Inter em Porto Alegre.

Escalação do Inter

John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Aránguiz, Carlos de Pena e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Mano Menezes.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Jhon Jhon e Raphael Veiga; Flaco López e Artur. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa/RJ)

Acompanhe a partida ao vivo na Rádio Grenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-recebe-o-palmeiras-pela-15a-rodada-do-brasileirao/

Inter recebe o Palmeiras pela 15ª rodada do Brasileirão; acompanhe

2023-07-16