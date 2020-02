Acontece CCG apresenta nova marca, o CCG Saúde

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

O CCG (Centro Clínico Gaúcho) está apresentando sua nova marca, o CCG Saúde. A mudança de identidade destaca o início de um novo momento para a operadora de planos de saúde, que passa a oferecer ao mercado um modelo verticalizado, colocando o paciente no foco do atendimento, aumentando a resolutividade dos casos e promovendo desde a prevenção de doenças até a solução final.

Neste formato, as diferentes áreas de atendimento do CCG Saúde assumem responsabilidade pelo processo de bem-estar do paciente. A partir de uma abordagem multidisciplinar e colaborativa, as equipes irão cuidar de perto de cada paciente, levando em consideração seu histórico de saúde para desenhar um tratamento específico e personalizado de acordo com suas necessidades. Com médicos de referência e equipes de saúde que conhecem as informações prévias de cada pessoa atendida, os atendimentos garantem uso dos recursos de forma mais precisa e consciente, e, consequentemente, a indicação dos melhores tratamentos. “Esta prática evita o desperdício de recursos, como a solicitação de um grande número de exames, e gera resultados mais rápidos e precisos”, avalia Fábio Rossetto, Diretor Executivo Financeiro do CCG Saúde.

A apresentação da nova marca acontece em evento na próxima terça-feira (18), às 18h30, na Sogipa, em Porto Alegre, e que contará com shows de Carlinhos Carneiro, vocalista das bandas Bidê ou Balde e Império da Lã, de Tchê Gomes, integrante da banda TNT, e da dupla Claus e Vanessa.

