Acontece Grupo Cisne Branco suspende operação do Catamarã Bela Catarina

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

O Catamarã de passeio do Grupo Cisne Branco, o Bela Catarina, está com as operações suspensas por tempo indeterminado a partir desta sexta-feira (14). A embarcação, que saia diariamente do Atracadouro do Gasômetro, será deslocada para outros projetos do grupo fora de Porto Alegre, buscando maior rentabilidade em outros mercados.

O Grupo Cisne Branco continuará trabalhando em novos produtos culturais para a sua principal embarcação, o Barco Cisne Branco, que tem saídas diárias do Cais do Porto (Armazém B3). Entre as novidades estão o aumento do número de roteiros hidro-rodoviários e a entrada das quintas culturais, um passeio noturno sempre com uma atração artística diferenciada.

