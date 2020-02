Acontece Quarta Beneficente, da Parrilla del Sur, beneficiará Associação Parkinson do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Entidade presta serviços à comunidade gaúcha há cerca de 16 anos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A 104ª edição da Quarta Beneficente – que faz parte do projeto “Ajudar também é uma delícia” –, realizado pela Parrilla del Sur, irá beneficiar a Associação Parkinson do Rio Grande do Sul (APARS), de Porto Alegre.

A APARS trabalha há 16 anos e, atualmente, atende cerca de 80 pessoas, realizando atividades como ginástica e caminhada nórdica. O objetivo destes exercícios é manter o corpo de quem sofre com a doença ativo. Além disso, a Associação presta serviços de acompanhamento jurídico, apoio psicológico (para atendidos e familiares), fisioterapia e fonoaudiologia.

Os trabalhos realizados pela APARS são filantrópicos e nenhum profissional recebe remuneração por serviços prestados. A verba arrecadada com a Quarta Beneficente será para despesas fixas e compra de materiais para realização de atividades que são desenvolvidas pela entidade.

Os clientes podem aproveitar a promoção do dia e saborear a costela bovina em tira com valor especial de R$ 28,90. Para acompanhar, o Queso Parrillero e a Papa con Mayonesa de la Casa são excelentes opções.

Sobre a Quarta Beneficente – Desde sua primeira edição em julho de 2011, a Quarta Beneficente do Parrilla del Sur é realizada todas as últimas quartas-feiras do mês. Durante o evento, parte da renda do dia é destinada para uma instituição parceira.

104ª Edição da Quarta-Feira Beneficente com Associação Parkinson do Rio Grande do Sul/ 26/02/2020 (quarta-feira), das 11h30 às 23h45/ Parrilla del Sur (Av. Nilópolis, 111)/ – INFORMAÇÕES E RESERVAS: (51) 3012-7878

