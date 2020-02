Acontece Folia no Park anima Carnaval com Bailinho Infantil, Pet Folia e Oficina de Máscaras

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Programação gratuita agita foliões de 18 a 23 de fevereiro no ParkShopping Canoas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O ParkShopping Canoas está com tudo pronto para que a família inteira aproveite o Carnaval com o Folia no Park, evento que reúne uma série de atrações entre os dias 18 e 23 de fevereiro. A oficina de máscaras dá início à programação com confecções que poderão ser utilizadas durante o bailinho infantil. A atividade acontece até o dia 22, das 14h às 20h.

No sábado, 22, o Pet Folia anima e diverte os bichinhos com brinquedos, piscina e concursos de fantasias na Entrada B do shopping. Domingo, 23, é a vez da criançada pular, cantar e dançar no Centro de Eventos, com shows, DJ, camarim com maquiagens e adereços e espaço kids. Os eventos são gratuitos e cada criança deve estar acompanhada de, pelo menos, um responsável.

Confira abaixo a programação completa do Folia no Park:

Oficina de Máscaras/ de 18/02 a 22/ – Horário: das 14h às 20h/Local: Piso L3 / Público: crianças, adolescentes e adultos / Menores de 7 anos devem ficar na oficina acompanhados do responsável

Pet Folia* / Concurso de fantasias, brinquedos e piscina para os pets/ 22/02/ Horário: 17h/ Local: Entrada B/ *Em caso de chuva, o Pet Folia será cancelado.

Bailinho Infantil / Bandinha de carnaval, DJ, espaço kids e camarim infantil / 23/02/ Horário: 16h/ Local: Centro de Eventos, Piso L3

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário