Acontece Sebrae mapeia cinco dicas para responsabilidade social nos pequenos negócios

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Ações de responsabilidade social empresarial garantem diferencial no mercado e dão credibilidade ao negócio

O conceito de Responsabilidade Social nas empresas está relacionado com a ética e a transparência na gestão dos negócios e deve ser refletido nas decisões do dia a dia que podem causar impactos na sociedade, no meio ambiente e no futuro do seu próprio negócio. As micro e pequenas empresas podem buscar na atuação socialmente responsável um diferencial de mercado que, entre outros benefícios, as credencia a ser fornecedoras de grandes empresas que adotam essa forma de gestão como critério de seleção. Além disso, práticas empresariais socialmente responsáveis dão credibilidade à gestão do negócio e facilitam na obtenção de crédito.

Considerando que a responsabilidade social empresarial pode e deve fazer parte da estratégia de qualquer tipo de negócio, conheça cinco dicas que podem te ajudar a inserir condutas e ações de responsabilidade social em sua empresa. Conheça também outras dicas de negócios no canal do Sebrae no Youtube.

1 – Prefira contratar mão de obra local

A prática de contratar colaboradores da sua comunidade ajuda no desenvolvimento local por meio da geração de emprego e renda e é bem vista por todos, estimulando o bom relacionamento com a comunidade. Além disso, ao trabalhar perto de casa, os colaboradores geralmente faltam menos e chegam menos cansados ao local de trabalho, tornando-se mais produtivos. Os custos com deslocamentos também diminuem por causa da proximidade do local de trabalho.

2 – Prefira contratar fornecedores da sua comunidade

A mesma sugestão acima vale também para os fornecedores. Ao contratar fornecedores locais, você gasta menos com transporte de matérias primas e insumos e ganha na agilidade das entregas, além de estimular o desenvolvimento de outros pequenos negócios localizados na sua região. Se você possui uma pequena fábrica de bolsas, por exemplo, pode adquirir os arremates feitos por uma cooperativa de costureiras local.

3 – Cumprimento das leis trabalhistas

Pode parecer óbvio, mas respeitar as leis trabalhistas é uma postura de responsabilidade social da empresa, pois demonstra que o empresário valoriza seus empregados e colaboradores. Tenha em mente que empresas que valorizam seus funcionários valorizam, na verdade, a si mesmas. Ao estabelecer uma relação saudável dentro da empresa, você consegue ter uma gestão mais tranquila do seu negócio e mantém seu empregado estimulado e motivado no ambiente de trabalho.

4 – Faça uma boa gestão de resíduos

As questões que envolvem o meio ambiente são recorrentes nos dias atuais e por isso devem ser consideradas como fundamentais para uma boa prática de Responsabilidade Social Empresarial. Ao minimizar os impactos negativos que sua empresa provoca na sociedade, você colabora positivamente para a conservação do meio ambiente e ainda conquista a simpatia do seu cliente. Uma boa gestão de resíduos também permite economia, pois a empresa acaba desperdiçando menos matéria prima e insumos.

5 – Divulgue suas ações de responsabilidade social

Na hora de planejar suas ações de marketing e divulgação da sua empresa, não deixe de fora o que tem feito para se tornar uma empresa socialmente responsável. Mostre que sua empresa não se preocupa apenas em gerar lucro e que investe em ações sustentáveis. Dessa forma, é possível atrair novas oportunidade de negócios com clientes que compartilham dos mesmos valores que a sua empresa.

