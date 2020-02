Acontece ABS-RS organiza módulo Brasil do Mestrado da OIV

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Andreia Gentilini Milan, da ABS-RS, falou sobre o mercado brasileiro de vinhos para alunos do mestrado da OIV Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Em parceria com a ESPM-Sul e Cias, a Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul (ABS-RS) organizou o módulo Brasil do Mestrado da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIVMSc). Neste ano, a turma que visita o Brasil é formada por nove alunos de diferentes nacionalidades: França, Itália, China, Estados Unidos e Alemanha.

As aulas ocorrem, na ESPM, neste sexta e sábado, dias 14 e 15 de fevereiro, onde os alunos compreenderão o funcionamento do mercado de vinhos no Brasil, além de uma aula profunda sobre as diferentes regiões produtoras brasileiras. O programa continua a partir de domingo até terça, em Bento Gonçalves e Garibaldi, com visitas a vinícolas.

O OIV MSc foi criado em 1986 com o suporte da OIV, que identificou a necessidade de um programa de estudos de alto nível e específico para negócios do vinho. O curso abrange as principais áreas de negócios: marketing, economia, direito e comunicação, sempre voltados ao mundo do vinho, através de uma inteligência concreta do ambiente internacional. O curso é itinerante e a experiência multidisciplinar é garantida através de uma rede de universidades que se estende por mais de 30 países em todos os continentes.

O curso já formou sete brasileiros: Adriano Miolo, Gregório Salton, Morgana Miolo, Gabriela Jornada, Domingos Meirelles (português radicado há anos no Brasil), Michele Montana e o diretor de ensino da ABS-RS, Júlio César Kunz, coordenador do módulo Brasil, com apoio do diretor Institucional da ABS-RS, Marcelo Vargas. A também diretora da ABS-RS, Andreia Gentilini Milan, deu aula nesta sexta (14/02) sobre o mercado brasileiro de vinhos. Kunz fala neste sábado (15/02) sobre as regiões vitivinícolas brasileiras e seus diferentes terroirs.

“É um privilégio para a ABS-RS ser responsável por apresentar o Brasil para essa turma altamente qualificada e relevante no mundo do vinho. Além do enriquecimento mútuo de conhecimento, essa parceria com a OIV se estenderá para outros projetos internacionais que serão lançados em breve”, destaca Júlio César Kunz.

