Rio Grande do Sul Por unanimidade, CCJ da Assembleia Legislativa do RS aprova cassação do deputado Ruy Irigaray

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Votação pela cassação foi unânime. Foto: Reprodução Votação pela cassação foi unânime. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Por dez votos favoráveis e nenhum contrário, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou na manhã desta terça-feira (22) o relatório favorável à cassação do mandato do deputado Ruy Irigaray (PSL).

O próximo passo é a a votação em plenário, que poderá resultar na perda do mandato. Para que Irigaray o perca, é preciso a votação da maioria absoluta, 2/3 dos 55 parlamentares.

Presente na sessão desta terça, Irigaray se manifestou antes da leitura do relatório. Ele se disse perseguido e negou as acusações.

Entenda o caso

As denúncias contra Irigaray apontam que o deputado utilizou funcionários comissionados do gabinete na Assembleia Legislativa, pagos com dinheiro público, para fins pessoais, como a reforma da casa da sogra.

O processo contra o deputado investigou as práticas de desvio de função, recebimento indevido de parte dos salários dos seus funcionários e disseminação de notícias falsas através do gabinete do investigado. Das três acusações, somente a primeira foi confirmada no relatório produzido pela subcomissão processante da Comissão de Ética.

