Tecnologia Samsung permite atualização de software que libera a faixa FM estendida em smartphones

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Alteração é progressiva nos aparelhos. Foto: Reprodução Alteração é progressiva nos aparelhos. (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

A faixa estendida do FM, que é predominantemente utilizada para acomodar estações originadas no AM, passou a ser disponibilizada em vários modelos de smartphones da Samsung, líder no segmento no Brasil. Uma atualização de software disponível para os usuários ampliou o dial FM de 87.5 FM para 76.0 FM, novidade relatada por proprietários de vários modelos de celulares da Samsung.

Segundo radionautas que entraram em contato com o portal tudoradio.com para relatar a novidade, a atualização apareceu para a maioria dos usuários neste final de semana. E o próprio descritivo do novo software indicava o “aprimoramento” do aplicativo “Rádio FM”. Porém, a novidade parece atingir de forma gradativa os aparelhos, já que existem relatos da abertura do FM estendido em alguns modelos e outros ainda não, mesmo com a atualização do software.

Uma lista extensa de smartphones comercializados no Brasil já contam com o FM estendido disponibilizado, conforme levantamento feito em 2021 pelo comitê técnico da AESP (Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo). Na ocasião, a Samsung foi listada com aparelhos como: Samsung Galaxy A10s, Samsung Galaxy A20S, Smartphone Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A5 e Smartphone Samsung Galaxy A1. Agora, o tudoradio.com já recebeu relatos de abertura do eFM em modelos como o A30S, por exemplo.

Atualmente a Samsung é indicada como líder de mercado em vendas de novos aparelhos no Brasil. Segundo dados do StatCounter, a empresa correspondeu por 43,58% de todos os smartphones vendidos no país em novembro de 2021, mês onde as vendas do varejo (principalmente eletrônicos) são impulsionadas por datas como a Black Friday.

