Colunistas CCJ da Câmara pode votar nesta terça-feira anistia para presos do 8 de janeiro

Por Flavio Pereira | 8 de outubro de 2024

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputada Caroline De Toni (PL-SC). (Foto Divulgação/Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Com o retorno das atividades da Câmara dos Deputados após o primeiro turno das eleições municipais, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Caroline De Toni (PL-SC) deve incluir na pauta, nesta terça-feira (08) o projeto de lei que trata da anistia aos presos do 8 de Janeiro. O atual texto da proposta, sob relatoria do deputado Rodrigo Valadares (União-SE), propõe anistiar “todos que participaram de eventos subsequentes ou eventos anteriores aos fatos acontecidos em 8 de janeiro de 2023, desde que mantenham correlação com os eventos acima citados”.

O impressionante número da abstenção em Porto Alegre

Agora que o calor da eleição passou, é hora de se debruçar sobre esse impressionante percentual de abstenção dos eleitores em Porto Alegre: os 31,51% preferiram não ir às urnas no domingo. A dimensão desse percentual é gigantesca: o número de abstenções representa 345.544 eleitores.

Eleições municipais definem o comando da Famurs

O número de prefeitos eleitos tem definido o compartilhamento dos quatro anos de gestão na Famurs, a Federação das Associações de Municípios do RS. Pelo número de prefeitos eleitos, terão direito a indicar os futuros presidentes da federação, o PP (164), MDB (125), PDT (50) e PL (36).

O lixo das eleições: 18 toneladas em Porto Alegre

O DMLU, Departamento Municipal de Limpeza Urbana contabiliza 18 toneladas de lixo eleitoral recolhidos neste primeiro turno em Porto Alegre. O volume quase dobrou em relação ao primeiro turno da eleição nacional de 2022, quando chegou a 10 toneladas.

Candidata do PT muda a cor da pele de acordo com a ocasião

Mais um caso envolvendo a autodeclaração da cor da pele de acordo com a situação. Em Aracaju (Sergipe), a candidata do PT à prefeitura, Candisse Carvalho, neste ano se autodeclarou branca à Justiça Eleitoral. Porém, passou em concurso público em 2016 nas vagas reservadas à política de cotas raciais. Ao disputar o cargo público na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares — vinculada ao Ministério da Educação (MEC) — à época, ela havia se declarado como parda.

Imprensa internacional vê crescimento da direita no Brasil

A imprensa internacional analisou os resultados eleitorais no Brasil, identificando um crescimento da direita e de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, numa prévia das eleições de 2026.

* Agência France-Presse deu destaque a André Rosa, professor de ciência política no Centro Universitário UDF, de Brasília: “o campo de Bolsonaro está muito mais forte. A tendência é que a direita tenha mais prefeituras e mais prefeituras é um multiplicador de votos”.

* A agência Reuters: “candidatos associados ao ex-presidente de direita Jair Bolsonaro se saíram melhor do que aqueles apoiados pelo presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva. O Partido Liberal de Bolsonaro venceu em duas capitais estaduais e foi para o segundo turno em nove cidades”.

* A agência americana Bloomberg: “candidatos apoiados por Jair Bolsonaro estão avançando em eleições municipais que são consideradas um termômetro do sentimento político no Brasil, dois anos antes da eleição presidencial em que Luiz Inácio Lula da Silva provavelmente tentará outro mandato”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

