Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 8 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Sofia Cavedon (PT) decidiu acionar novamente o MP para denunciar pontos controversos na eleição de diretores e diretoras das escolas estaduais do RS. (Foto: Celso Bender/ALRS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Prova com incompatibilidades

A presidente da Comissão de Educação da Assembleia gaúcha, Sofia Cavedon (PT), decidiu acionar novamente o Ministério Público para denunciar pontos controversos na eleição de diretores e diretoras das escolas estaduais do RS para o triênio 2025-2027. A deputada afirma que o governo gaúcho contratou uma instituição privada, no valor de quase R$ 1,3 milhão, para elaborar a prova para o processo, e que, agora, diversos professores da comunidade escolar têm apontado erros e incompatibilidades para a gestão escolar no teste em questão. “Estão esvaziando a gestão democrática. Mais do que isso, estabelecendo uma corrida sem tréguas, uma corrida que não respeita a vontade das comunidades escolares, não acumula para o melhor projeto de escola e seleciona para eliminar, quiçá para o governo encaminhar os seus diretores e diretoras”, afirma Sofia.

Deputados nas eleições

Dos cinco parlamentares estaduais que disputaram prefeituras em cidades gaúchas nas eleições municipais deste domingo, apenas dois avançaram no pleito eleitoral. Com 51,71% dos votos válidos, o deputado Luiz Fernando Mainardi (PT) foi eleito prefeito de Bagé, vencendo a candidata Roberta Mércio (PL), que obteve 38,93%. Já em Santa Maria, o deputado Valdeci Oliveira (PT) ficou com 40,63% dos votos válidos, contra 25,86% de Rodrigo Decimo (PSDB), com quem disputará o 2º turno do pleito no dia 27 de outubro.

Deputados nas eleições II

Em Alvorada, a deputada Stela Farias (PT), que recebeu 30,12% dos votos válidos, perdeu a disputa pela prefeitura municipal para o candidato Douglas Martello (PL), com 32,83%. Em Porto Alegre, onde os candidatos Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) disputarão o 2º turno, o deputado Dr. Thiago Duarte (União) ficou em terceiro lugar na corrida pela prefeitura como vice da candidata Juliana Brizola (PDT), com 19,69% dos votos, seguido pelo deputado Felipe Camozzato (NOVO), candidato a prefeito, com 3,83%.

Revisão de gastos

A Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento estadual pode votar nesta terça-feira a proposta legislativa do deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) que dispõe sobre o Plano Estadual de Revisão dos Gastos Públicos. A medida sugere a implementação de um sistema de revisão permanente, contínua e transparente dos gastos do Executivo estadual. O texto recebeu parecer favorável do colegiado na primeira quinzena de agosto, mas foi alvo de um pedido de vista que estendeu a sua tramitação na comissão parlamentar. “O parlamento deve se comprometer com a qualidade dos gastos públicos e a eficiência dos programas e políticas públicas. Precisamos mais do que nunca de resultados positivos fiscais, econômicos e sociais”, defende Lorenzoni.

Preservação ambiental

Tramita na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia gaúcha um projeto de lei do deputado Rafael Braga (MDB) que estabelece procedimentos de proteção ao meio ambiente marinho e costeiro, a serem utilizados pelas embarcações fundeadas ou atracadas em áreas do RS. O texto sugere o aperfeiçoamento de medidas preventivas empenhadas na manutenção ambiental em zonas costeiras, águas continentais e baías, com foco especial na prevenção de situações como a descarga ilegal e desconhecida de óleo. “O abastecimento de navios representa grande quantidade de óleo bunker (um óleo pesado com grande potencial de danos), sendo de suma importância que, além de uma fiscalização efetiva, haja uma equipe especializada, com equipamentos adequados”, defende Braga.

@obrunolaux (Instagram)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-424/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-10-08