Por Bruno Laux | 8 de outubro de 2024

O governo federal está otimista sobre a aprovação da reforma tributária ainda neste ano. (Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados)

Expectativas positivas

Apesar da retirada de urgência de um dos projetos relacionados à regulamentação da reforma tributária no Congresso, o governo federal está otimista sobre a aprovação da medida ainda neste ano. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, adiantou que, com o fim do 1º turno das eleições municipais, o Executivo deve articular uma nova reunião para discutir os pontos e as expectativas no entorno da questão.

Sabatina favorecida

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), avalia que a retirada da urgência da regulamentação da reforma tributária deve facilitar a votação da nomeação de Gabriel Galípolo para o comando do BC. O indicado à autarquia deve ser sabatinado nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, para posteriormente ter o nome levado ao Plenário.

Bets em foco

O Executivo federal deve se dedicar nos próximos dias à discussão das possibilidades legais e infralegais para complementar a regulação das apostas online no país. Segundo o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, o governo espera um significativo envolvimento do Congresso na discussão, frente à repercutida necessidade de alterações no setor.

Lula em POA

O presidente Lula deve visitar Porto Alegre na próxima semana para a reabertura parcial do Aeroporto Salgado Filho. Fechado desde o dia 3 de maio por conta das enchentes, o terminal aeroviário deve retomar o recebimento de até 128 voos diários a partir do dia 21 de outubro.

Prefeitos eleitos

De forma inédita, o PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos no 1º turno das eleições municipais de 2024. A legenda emplacou 888 candidatos nas prefeituras das cidades brasileiras, superando o MDB, que pela primeira vez em ao menos 20 anos ficou de fora do topo da lista.

Potencial candidato

Passado o 1º turno das eleições, o líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA), convocará uma reunião da bancada nas próximas semanas para dialogar sobre a disputa pela presidência da Casa. O congressista baiano, que afirma ser “o candidato de muita gente”, vem avaliando se lançar na corrida pela sucessão no cargo ocupado por Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Suplentes eleitos

Oito dos 16 suplentes de senadores que concorreram às eleições municipais neste domingo conquistaram mandatos nas cidades brasileiras. Ao todo, dois substitutos dos parlamentares se elegeram como prefeitos e outros seis serão vereadores.

Turismo indígena

O Ministério do Turismo vem coordenando um projeto de mapeamento das comunidades indígenas que atuam no turismo em todo o território nacional. A ação visa identificar os grupos do gênero que desenvolvem atividades do setor baseadas nos princípios de base comunitária, além de catalogar e promover boas práticas, com aval das comunidades.

Promoção da desordem

Um levantamento do Instituto DataSenado divulgado nesta segunda-feira aponta que 59% dos brasileiros acreditam que os incêndios florestais ocorridos neste ano no Brasil são provocados principalmente por ações criminosas para promover a desordem. A chefe do Serviço de Pesquisa e Análise do órgão, Isabela Campos, avalia a correlação ao avanço da conscientização ambiental, da mobilização de grupos sociais e do consumo de notícias na sociedade brasileira.

Sensores de movimento

Está em discussão no Senado um projeto de lei do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) que determina a obrigatoriedade de sensores de movimento interno no rol de exigências referentes às vans escolares. O parlamentar argumenta que a medida visa evitar casos de esquecimento de crianças dentro dos veículos, tais como os ocorridos no final de 2023, que resultaram em mortes.

Regulamentação dos streamings

O Conselho de Comunicação Social do Congresso promoverá uma audiência pública em novembro para debater a regulamentação das plataformas de streaming. O colegiado deve discutir alternativas de regulação do segmento que possam favorecer o desenvolvimento do cinema independente e o equilíbrio na distribuição da mão de obra qualificada no país.

Alívio financeiro

A Câmara dos Deputados está discutindo um projeto de lei que isenta pais e responsáveis por pessoas com Transtorno do Espectro Autista de taxas e encargos para a emissão ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação. O deputado Geraldo Mendes (União-PR), autor do texto, afirma que a medida visa fornecer alívio financeiro para cidadãos que representem o papel e que pertençam a famílias com renda bruta mensal de até R$ 8 mil em áreas urbanas e de até R$ 96 mil em áreas rurais.

Matrículas escolares

O Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Estado do RS oficiou na última semana a Secretaria de Educação de Porto Alegre para solicitar informações sobre as inscrições obrigatórias do ano letivo de 2025 e apresentar sugestões ao processo. O órgão solicitou que a pasta municipal comunique as datas de início e término das inscrições, os locais para a realização dos cadastros e o endereço de website disponibilizado para a opção do registro on-line.

TEAcolhe em Pelotas

A Secretaria Estadual da Saúde celebrou um convênio nesta segunda-feira junto à APAE de Pelotas para a implantação do Centro Macrorregional de Referência em Transtorno do Espectro Autista no município. O governo gaúcho investirá R$3,15 milhões para a construção e manutenção da unidade, a qual será integrada à rede do Programa TEAcolhe.

Ninho de livros

O governo estadual iniciou nesta segunda-feira a execução do projeto Ninho de Livros, que formará visitadores e monitores sobre literatura para as infâncias. Destinada às crianças atendidas pelo programa Primeira Infância Melhor, a iniciativa visa ampliar o repertório cultural dos jovens a partir do incentivo à leitura.

Concurso na prefeitura

A prefeitura de Porto Alegre publicou nesta segunda-feira o edital de concurso público destinado à seleção de profissionais para 15 postos de trabalho de ensino médio e superior, além de cadastro reserva. O processo possui vagas disponíveis para monitor, analista de tecnologia da informação e comunicação, fisioterapeuta, nutricionista e professores de diversas áreas.

