Rio Grande do Sul CCR ViaSul distribui 600 vales-refeição na Freeway

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Assim como os caminhoneiros que, mesmo ante à pandemia do coronavírus, não cessaram suas atividades no transporte de cargas pelo País, a ajuda também não pode parar. Somando-se aos esforços de apoio à categoria, há três semanas a CCR ViaSul vem promovendo uma série de ações de que tem como objetivo contribuir com os profissionais e minimizar as dificuldades encontradas em suas viagens. Uma das medidas mais recentes, a entrega de vales-refeição gratuitos na Freeway completou a primeira semana com 600 almoços distribuídos, beneficiando centenas de caminhoneiros que estão de passagem pela rodovia.

Em parceria com o posto Graal Rota 80, são disponibilizados, diariamente, 100 tickets, que podem ser retirados entre 11h e 13h30 no km 80 da BR 290, sentido litoral. A ação segue pelas próximas semanas.

Nesse sentido, a concessionária continua com a distribuição de kits com itens de alimentação e higiene, incluindo o álcool gel, sendo que 3,4 mil já foram entregues nas BRs 101, 290 e BR 386. Em média, são distribuídos, diariamente, 300 kits com garrafas d’água e sucos, barras de cereal, leite em pó, biscoitos, torradas, paçocas, doce de banana e amendoim, além de produtos de higiene pessoal com escova e pasta de dente, papel higiênico, sabonete e shampoo.

Pontos de atendimento e serviços podem ser conferidos no site

Para facilitar a viagem dos caminhoneiros nas rodovias, foi criado um hotsite onde os profissionais encontram essas e outras ações que estão acontecendo, bem como a relação com os diversos pontos com atendimento e serviços ao longo do trecho concedido. As informações estão disponíveis em www.ccrviasul.com.br/servicos-ao-caminhoneiro, selecionadas por rodovia, cidade e serviço, e podem ser acessadas de qualquer dispositivo celular por meio da versão mobile do site da concessionária.

