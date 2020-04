Porto Alegre Marchezan discute crise com representantes de escolas particulares

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Videoconferência entre Marchezan e entidades foi na manhã desta segunda-feira. Foto: Jefferson Bernardes/Arquivo PMPA Videoconferência entre Marchezan e entidades foi na manhã desta segunda-feira. (Foto: Jefferson Bernardes/Arquivo PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/Arquivo PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior reuniu no início da manhã desta segunda-feira (13) por videoconferência, representantes de escolas particulares do Município. O encontro abre mais uma rodada de diálogo com os diversos setores da sociedade, impactados com a crise gerada pela Covid -19 (novo coronavírus).

Nos próximos dias, Marchezan conversa com supermercadistas, shoppings, setor de transporte individual, como táxis e aplicativos, entre outros. “Na semana passada tivemos a chance de ouvir os representantes da construção civil, líderes religiosos, Câmara de Municipal e conselheiros do TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul)”, lembra.

“Estamos dialogando constantemente com todos os setores da sociedade para trazer o cenário atual da pandemia e mostrar como estamos trabalhando para que nossa cidade não sofra ainda mais com os efeitos desta crise que é mundial”, disse o prefeito.

A educação foi um dos primeiros setores que paralisaram as atividades em Porto Alegre, no dia 18 de março. A medida contribuiu para diminuir a curva de crescimento da doença na Capital, confirme os gráficos apresentados pelo prefeito às instituições.

“O isolamento nos dá algum controle da transmissão do vírus. Se perdermos isso, não sabemos se teremos condições de disponibilizar leitos de UTI com ventilador para os pacientes e EPI’s (equipamentos de proteção individual) para as equipes médicas”, sustenta.

Participaram da reunião, Adair Aparecida Sberg, da Rede Saleziana; Ademar Guilherme Peretti, Colégio Província; Paulo Aguiar, Instituto Maria Auxiliadora; Padre Rogério, Colégio Santa Cecília; Elder Luiz Felippe, Rede Marista; Ademar Joenck, Rede São Francisco; Antônio Barreto, Colégio Adventista; Marta Bitencourt, La Salle, e Márcia Andrea, do Colégio Leonardo Da Vinci.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre