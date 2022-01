Economia CDL POA: “Pós-NRF 2022 – Acelere o seu negócio” mostra os próximos passos do mercado varejista e como aplicar as tendências na prática

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Resultado da imersão da CDL POA em solo norte-americano, o Pós-NRF 2022 ocorre nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro. Foto: Rafael Guerra/Divulgação Resultado da imersão da CDL POA em solo norte-americano, o Pós-NRF 2022 ocorre nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro. (Foto: Rafael Guerra/Divulgação) Foto: Rafael Guerra/Divulgação

A CDL POA apresenta ao mercado empreendedor o “Pós-NRF 2022 – Acelere o seu negócio”, projeto que abre o calendário de eventos da entidade com os melhores e mais relevantes insights da NRF Retail’s Big Show & EXPO. Resultado da imersão da CDL POA em solo norte-americano, o Pós-NRF 2022 ocorre nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro, no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre, às 18h30min. E, assim como ocorreu em Nova Iorque, nos três dias de feira, o drive aqui é acelerar negócios.

Temas que impactaram a NRF 2022 e prometem ser determinantes para o futuro do varejo, como sustentabilidade, cultura, propósito, inclusão, diversidade, equidade, o consumidor no centro de tudo e o valor das pessoas, transformação digital, além da carta da vez – o metaverso –, serão amplamente debatidos e exemplificados na prática para alavancar empresas, dentro da realidade local.

Para isso, conduzirão os debates os especialistas no setor: Eduardo Terra, presidente da SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo), um dos principais especialistas de varejo do Brasil; Guga Schifino, Head de Transformação Digital da DX . CO | 4all Group, curador da FFX e conselheiro da CDL Porto Alegre; e Fabiano Zortéa, coordenador de Varejo no Sebrae-RS. O evento respeitará os protocolos de saúde e sanitários estabelecidos durante a pandemia, priorizando a segurança de todos.

Realizada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, há 112 anos, a NRF é considerada a maior e mais tradicional do varejo mundial. Em 2022, a Feira aconteceu entre os dias 16 e 18 de janeiro e apontou caminhos para futuro dos negócios reunindo as novidades do setor que influenciarão os processos de compra, consumo e experiência do cliente.

O evento contou com a participação de uma comitiva da CDL POA composta pelo presidente, Irio Piva; o vice-presidente, Octávio Scheibe; o superintendente, Maico Renner; e o gestor de Marketing e Inovação, Rafael Guerra. O grupo integrou a delegação de 15 líderes do varejo gaúcho, capitaneada pelo Sebrae RS, que contou também com 10 empreendedores de pequenos negócios gaúchos. Além da participação no evento, a missão proporcionou visitas técnicas aos principais pontos comerciais de Nova Iorque, verificando as tendências mundiais para o setor.

Presente na Missão, o presidente da CDL POA, Irio Piva, avalia que o mundo mudou, e o varejo faz parte desta transformação. “Não podemos desacelerar, devemos estar na mesma página das transformações globais. Na era digital, o lado humano precisa fazer a diferença e nunca fez tanto sentido. Estou muito entusiasmado com o futuro que podemos construir! Quem sai da NRF 2022 volta para a sua realidade com a convicção de que o momento agora é de acelerar! E nós mostraremos como colocar tudo isso em prática no Pós-NRF deste ano”, declara Piva.

Confira a programação completa:

18h – Credenciamento

18h30 – Abertura

Palestras

– Insights NRF 2022

Eduardo Terra (Sócio-Diretor da BTR Educação e Consultoria. Presidente da SBVC)

– Inspirações para vender mais, agora!

Fabiano Zortéa (Coordenador de Varejo no Sebrae RS)

– O que o varejo precisa para acelerar sua melhor versão phygital?

Gustavo Schifino (Conselheiro da CDL POA Head de Transformação Digital DX . CO | 4all Group e Curador da FFX)

21h – Encerramento

Ingressos:

O primeiro lote tem ingressos a R$ 95,00 (associados CDL POA) e a R$ 120,00 (não associados).

