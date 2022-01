Rio Grande do Sul Balada Segura no litoral gaúcho autua 28% de condutores por embriaguez

27 de janeiro de 2022

Na terça-feira (25) a Balada estava no município de Imbé. Foto: Divulgação

Presente no Litoral desde o dia 17 de dezembro de 2021, a Balada Segura autuou 316 condutores por alcoolemia (concentração de álcool no sangue). Desses, 168 por teste positivo e 148 por recusa ao etilômetro. Esse número representa apenas 28% do total dos 1.127 motoristas abordados até a data desta quarta-feira (26), nas 19 blitze ocorridas. A Balada integra as ações da Operação Verão Total 2021/22 do Governo do Estado.

A diretora institucional Diza Gonzaga afirma que “o nosso principal objetivo é sempre educar para salvar vidas. Não realizamos as blitze para flagrar as pessoas, mas para que tenham a consciência da importância de conduzir em segurança para proteger a sua vida e a de todos. Esse é o sentido da empatia, nos colocarmos no lugar do outro. Verão é uma época de muita diversão e não tem porque colocar tudo a perder por imprudência. Afinal, a vida não tira férias. Nós vamos estar atentos para que você só leve boas lembranças deste verão”.

A atuação da Balada Segura no período de veraneio está prevista para acontecer até o início de março e não está restrita às praias do Litoral Norte. O Litoral Sul e a Costa Doce (praias da Lagoa dos Patos) também receberão blitze educativas e de fiscalização, onde, além da embriaguez, são verificadas ainda a regularidade do condutor e do veículo.

