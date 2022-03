Porto Alegre CDL POA presenteia a Capital nos seus 250 anos com a revitalização da Praça Osvaldo Cruz

Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

Projeto de como ficará a Praça Osvaldo Cruz. Foto: Reprodução Projeto de como ficará a Praça Osvaldo Cruz. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A praça Osvaldo Cruz, localizada entre as ruas Voluntários da Pátria, Comendador Manoel Pereira e Chaves Barcellos, no Centro Histórico da Capital, será revitalizada pela CDL Porto Alegre. O local, que fica junto à nova sede da Entidade, passará por uma modernização que trará significativas melhorias de circulação e mais segurança aos frequentadores, proporcionará estações de lazer e propiciará a realização de pequenos eventos. As obras foram iniciadas na última semana, e a entrega deverá acontecer até o final do primeiro semestre de 2022, quando Porto Alegre completa 250 anos. A CDL POA também ficará responsável pela manutenção por cinco anos.

O espaço público passará por diversas ações para requalificação. O ponto de partida é a reposição das pedras portuguesas originais na área central e a recolocação de basalto. Decks de diferentes níveis e bancos serão construídos, para que os frequentadores possam aproveitar as sombras em torno das árvores. Canteiros ajardinados embelezarão a praça, junto às floreiras bem-cuidadas. Parte da infraestrutura de limpeza e segurança, lixeiras, postes de iluminação fotovoltaica e iluminação de led serão instalados, além de um bicicletário de uso coletivo. Ainda, será restaurado o busto do médico e sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz, que já pertence ao espaço e dá nome ao local.

“Painéis contarão a história da praça, que possui seus primeiros registros em 1927, e do médico homenageado. No século passado, este local ficava quase às margens do Guaíba e servia de rotatória para carroças. Por isso, o formato circular, que será preservado. Também nesses painéis contaremos a motivação da CDL POA com o projeto: a valorização do Centro Histórico, que representa o coração do varejo porto-alegrense. Queremos que as memórias da cidade não se percam. Por isso, estamos fazendo essas intervenções para a melhoria do ambiente em todo seu potencial. Precisamos saber valorizar a nossa história”, detalha a empresária e arquiteta, Ana Cláudia Bestetti, diretora da CDL POA.

Para o presidente da CDL POA, Irio Piva, esta entrega á um significado simbólico, mas também prático no dia a dia do Centro. “A revitalização da Praça Osvaldo Cruz é mais do que uma contribuição da nossa Entidade e dos lojistas para os frequentadores do Centro, para valorizar uma área comercial e de lazer relevante, pois pretende reavivar as memórias da cidade por meio do resgate histórico de uma das suas mais antigas praças. Queremos dar este presente para a cidade, em uma demonstração de como os setores público e privado podem cooperar a fim de tornar a nosso município em um lugar melhor para todos”, declara.

