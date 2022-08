Economia CDL Porto Alegre lança estudo inédito sobre a relação do consumidor gaúcho com o mercado de crédito

12 de agosto de 2022

O crédito tem lugar para receber mais destaque nas vitrines dos gaúchos, auxiliando o consumidor a fazer uma melhor gestão financeira, avalia a entidade. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA) apresentou um estudo inédito que demonstra como o consumidor porto-alegrense tem se relacionado com a transformação do cenário de crédito no Brasil. O material “{R}evolução do Mercado de Crédito”, elaborado em parceria com a Vitamina Pesquisas, mostra que os clientes da capital ainda desconhecem as práticas mais recomendáveis para utilização do crédito, evidenciando uma grande lacuna de educação financeira na população – que parece persistir diante da facilidade na obtenção de recursos.

Por outro lado, as lojas possuem ainda grande potencial para trabalharem o crediário junto aos seus clientes, com segurança na concessão para ambas as partes. Segundo a avaliação, o crédito pode receber mais destaque nas vitrines, auxiliando o consumidor a fazer a melhor negociação. Para o presidente da CDL POA, Irio Piva, o crédito é um ponto de conexão entre as empresas e o consumidor, pois estimula a atividade econômica, ampliando a visão da cadeia de consumo. “Com este material, a entidade se coloca à disposição das empresas associadas para apoiá-las neste momento de transformação do cenário de crédito. Queremos ajudá-las a entregar, com segurança e menor risco, aquilo que os consumidores procuram”, destaca Piva.

O banco digital surgiu como um facilitador para a tomada de crédito. Entretanto, o hábito de se tomar crédito para quitar dívidas e a necessidade de complementar as despesas recorrentes e até básicas, como alimentação, por exemplo, são os principais propulsores de uma tomada de crédito. No intuito de dar assistência para a família, parte da população recorre à captação de crédito por cheque especial ou cartão de crédito, juros reconhecidamente altos.

Resultados

De acordo com a pesquisa, 26,1% dos entrevistados já pagaram o mínimo ou um valor intermediário da fatura do cartão de crédito e 34,5% precisaram usar o limite negativo da conta bancária. Nos últimos 24 meses, 40,3% tomaram algum tipo de empréstimo e 37,5% recorreram ao crédito quando precisaram complementar a renda mensal. Da amostra, 27,1% adquiriram algum bem e 16,8% usaram o crédito para construir ou reformar.

Sobre as dívidas atuais, o financiamento de algum bem lidera a modalidade das dívidas da população, com 28,7%. Já as pendências com instituições financeiras somam 27,1% das dívidas em curso. O estudo aponta que 14,1% dos respondentes devem para amigos e familiares, e o número chega a 13,5% em relação aos cartões de crédito. Quanto ao cartão de loja, o índice é reduzido (2,2%), pois as compras no varejo são pagas principalmente por meio do cartão de crédito.

A pesquisa demonstra ainda que o Cadastro Positivo e o score de crédito são temas que já fazem parte do repertório da população, pois 70% já ouviu falar no Cadastro Positivo, 65,2% está familiarizada com o score e 28,7% afirma acompanhar a sua pontuação.

A escassez de educação financeira favorece a inadimplência e impede o bom uso dos recursos de crédito, concluiu o estudo. As pessoas demonstram conhecimento e controle de scores para tomada de crédito, mas pouca iniciativa para um planejamento financeiro efetivo. Nesse sentido, o crédito é um comportamento recorrente para dar conta do complemento do orçamento familiar. Por isso, existe uma lacuna de oportunidade para que empresas do varejo incluam produtos financeiros entre as principais verticais de seus negócios. A inteligência de dados, o big data, tem potencial de atrair os consumidores para negociações mais assertivas e com melhores condições.

Para a elaboração da pesquisa, foram ouvidas mais de 300 pessoas, entre homens e mulheres, acima de 18 anos, das classes B, C e D, moradores de Porto Alegre e da região Metropolitana. O estudo completo pode ser encontrado neste link.

