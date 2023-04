Rio Grande do Sul Ceasa registra R$ 2,4 bilhões de valor comercializado em 2022 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

Cerca de metade das frutas, dos legumes e das verduras consumidos no Rio Grande do Sul passa pelos pavilhões da Ceasa Foto: Ascom Ceasa Cerca de metade das frutas, dos legumes e das verduras consumidos no Rio Grande do Sul passa pelos pavilhões da Ceasa - Foto: Ascom Ceasa Foto: Ascom Ceasa

A Ceasa (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul), vinculada à SDR (Secretaria de Desenvolvimento Rural) registrou, no ano passado, valor comercializado de R$ 2,4 bilhões, com oferta de produtos na marca de 560,6 mil toneladas. O valor comercializado é 32,37% maior que o de 2021 (R$ 1,8 bilhão) e 40,91% superior à média do triênio 2019-2021 (R$ 1,7 bilhão).

Para que o número fosse atingido, uma série de medidas foi implementada nas áreas de limpeza, segurança e tecnologia. “Trata-se do resultado de uma gestão profissional”, destaca o presidente da Ceasa, Ailton dos Santos Machado.

Pelos pavilhões da Ceasa passa cerca de metade das frutas, dos legumes e das verduras consumidos no Rio Grande do Sul. Atualmente, são 1.731 produtores rurais e 314 empresas atacadistas cadastradas no complexo de 42 hectares – área equivalente ao tamanho de 60 campos de futebol.

Valor comercializado e oferta de produtos por ano

2022: R$ 2,4 bilhões – 560 mil toneladas

2021: R$ 1,8 bilhão – 605 mil toneladas

2020: R$ 1,7 bilhão – 634 mil toneladas

2019: R$ 1,5 bilhão – 607,5 mil toneladas

2018: R$ 1,2 bilhão – 611 mil toneladas

2017: R$ 1,3 bilhão – 626 mil toneladas

