Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

A ação é parte do Programa Supera Estiagem e ocorrerá em quatro etapas, com a entrega dos alimentos de forma regionalizada Foto: Defesa Civil RS/Divulgação

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social, iniciou na terça-feira (25), no município de General Câmara, a distribuição de mais de 37 mil cestas básicas a cidades afetadas pela estiagem no Rio Grande do Sul. A ação é parte do Programa Supera Estiagem e ocorrerá em quatro etapas, com a entrega dos alimentos de forma regionalizada.

Nesta primeira etapa, que vai até 11 de maio, serão entregues 7.597 cestas básicas em 42 municípios com o Decreto de Situação de Emergência por Estiagem homologado pelo governo estadual – totalizando, aproximadamente, 182 toneladas de alimentos.

O ranking dos municípios para o recebimento das cestas básicas foi elaborado de acordo com o percentual de pessoas pobres e extremamente pobres em seus territórios.

Serão contempladas famílias cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único) pertencentes a grupos populacionais tradicionais específicos (indígenas, quilombolas e extrativistas), além de agricultores familiares, assentados, acampados e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

“Iniciamos a entrega de um quantitativo relevante de cestas básicas, que visam minimizar os efeitos da estiagem na vida de famílias de agricultores que se encontram no CadÚnico. São pessoas vulneráveis, que precisam da atenção do poder público para superar este momento”, explica o titular da SAS, Beto Fantinel. “É uma das maiores entregas que a área social faz neste tipo de ação, e esperamos poder mitigar os efeitos da seca, combatendo a fome nos grupos afetados.”

As cestas básicas foram adquiridas com parte dos recursos repassados pelo Tribunal de Justiça, dentro do Movimento Rio Grande contra a Fome. A distribuição dos alimentos será realizada pela SAS, por meio do Departamento de Segurança Alimentar e Combate à Fome, em articulação com os municípios beneficiados.

Serão contemplados, nesta primeira etapa, os municípios de General Câmara, Tunas, Salto do Jacuí, Vila Nova do Sul, Cacequi, São Martinho da Serra, Unistalda, Dilermando de Aguiar, Redentora, São Nicolau, São Valério do Sul, Bom Progresso, Coronel Bicaco, Dezesseis de Novembro, Santo Antônio das Missões, São Miguel das Missões, Jóia, Benjamin Constant do Sul, Lajeado do Bugre, Vicente Dutra, Gramado dos Loureiros, Fontoura Xavier, Engenho Velho, Lagoão, Jacuizinho, São José do Herval, Cristal do Sul, Novo Barreiro, São José das Missões, Sagrada Família, Hulha Negra, Maçambará, Itacurubi, Rosário do Sul, Barra do Quaraí, Santa Margarida do Sul, Pedras Altas, Herval, Pedro Osório, Pinheiro Machado, Santana da Boa Vista e Capão do Leão.

As próximas etapas de entrega estão previstas para ocorrer até o final de agosto deste ano.

