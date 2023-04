Futebol Brasil de Pelotas enfrenta o Atlético-MG na terceira fase da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

Na partida de ida, o Brasil de Pelotas perdeu por 2 a 1 Foto: Reprodução Na partida de ida, o Brasil de Pelotas perdeu por 2 a 1 (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Outro gaúcho luta pela classificação na Copa do Brasil. O Brasil de Pelotas enfrenta o Atlético Mineiro nesta quarta-feira (26), às 19h30min, no estádio Bento Freitas, em Pelotas. O jogo é válido pela terceira fase de competição nacional. Na partida de ida, o Brasil de Pelotas perdeu por 2 a 1. A vaga nas oitavas vale uma premiação de R$ 3,3 milhões.

Se o Brasil vencer por um gol de diferença, a partida irá para os pênaltis. O jogo contará com a presença do árbitro de vídeo (VAR). Os gols fora de casa não são considerados como critério de desempate.

O Xavante não entra em campo desde a partida de ida. O técnico do Brasil de Pelotas, Rogério Zimmermann, deve manter a mesma escalação que entrou no Mineirão. Já o Galo vem de empate sem gols com o Santos no Campeonato Brasileiro. O técnico do Atlético, Eduardo Coudet, viajou com força máxima e deve manter a formatação do último jogo.

Oportunidade para o Brasil de Pelotas progredir em 2023

Um dos líderes da equipe, o meia Patrick, um dos líderes do elenco, vê que o gol marcado em Belo Horizonte deixa tudo em aberto para a partida em Pelotas. O meia marcou dois gols nas últimas quatro partidas do clube.

“Sabemos que é uma tarefa difícil contra uma das principais equipes do Brasil, mas acredito no potencial dos meus companheiros e com o apoio do torcedor e um Bento Freitas lotado vamos lutar pelo nosso objetivo”, disse Patrick.

Além disso, o jogador vê com bons olhos a projeção nacional que o clube ganhará para o restante da temporada.

“Temos a oportunidade de avançar num campeonato tão importante como a Copa do Brasil, de grande visibilidade no cenário brasileiro. Estamos trabalhando focados na construção de uma bela temporada para todos”.

