Pensando no aumento dos sócios, o Grêmio está planejando chegar aos 120 mil no aniversário do clube, em 15 de setembro. Até o momento, o clube gaúcho está com um pouco mais de 97.339 mil torcedores associados.

O número de alcance para os sócios nunca foi tão alto para o clube. A meta dada no início da gestão do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, era 100 mil sócios.

Semana passada, o Grêmio lançou uma nova modalidade de sócios, o “Sócio Onde Estiver”. A nova categoria é a mais barata das modalidades dos sócios. O modelo é focado para torcedores de fora de Porto Alegre e o preço custa R$ 29 mensais. A ideia é trazer os torcedores que não conseguem ir a Arena, mas querem ajudar o clube de alguma forma.

Em abril de 2023, o Tricolor gaúcho registrou o maior recorde de associados em sua história quando atingiu 93.867. A maior marca era de 92.694 registrada em novembro de 2017 após a conquista da Libertadores da América.