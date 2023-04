Inter Inter encerra a preparação para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Na partida de ida, o Colorado venceu por 2 a 1 com gols de Alan Patrick Foto: Ricardo Duarte/Inter Na partida de ida, o Colorado venceu por 2 a 1, com gols de Alan Patrick (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter encerrou a preparação para a partida de volta da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (26), o clube gaúcho viaja para Maceió para enfrentar o CSA nesta quinta-feira (27), às 20h, no estádio Rei Pelé. Na partida de ida, o Colorado venceu por 2 a 1 com gols de Alan Patrick.

A preparação para a partida chegou ao fim na manhã desta quarta-feira, no CT Parque Gigante. O técnico do Inter, Mano Menezes, comandou um treinamento fechado, ajustando os últimos detalhes da equipe que vai entrar em campo em Alagoas. O técnico contará com praticamente todo grupo à disposição, mas com exceção de Gabriel e Aránguiz.

A delegação colorada deve chegar na capital alagoana por volta das 17h. Para conquistar a classificação, o Clube do Povo pode até empatar no estádio Rei Pelé já que venceu na ida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-encerra-a-preparacao-para-o-jogo-de-volta-da-terceira-fase-da-copa-do-brasil/

Inter encerra a preparação para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

2023-04-26