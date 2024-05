Porto Alegre Secretaria Municipal de Saúde leva prevenção do HIV a abrigos de Porto Alegre e organizações não governamentais

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com o auxílio de motoboys, itens como preservativos, autotestes de HIV e gel lubrificante são entregues a representantes de ONGs Foto: Cesar Lopes/PMPA (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em razão do estado de calamidade por causa das cheias, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) organizou uma estratégia de atendimento e entrega de materiais de prevenção ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis voltada a organizações não governamentais, locais de sociabilidade e abrigos de Porto Alegre.

Com o auxílio de motoboys, itens como preservativos, autotestes de HIV e gel lubrificante são entregues a representantes de ONGs, pois o acesso ao prédio onde funcionam ficou impedido pela enchente. O trabalho é organizado por equipes da Caist (Coordenação de Atenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis e Tuberculose).

Nos abrigos, a partir de solicitação das equipes de unidades de saúde, são entregues antirretrovirais, feitas coletas de exames laboratoriais e avaliação com infectologista em casos específicos.

A partir do mapeamento da Caist, foram identificados usuários que haviam interrompido o tratamento, sendo possível restabelecer o fluxo do cuidado. Nos locais, o motoboy entrega ainda máscaras, potes para coleta de escarro na suspeita de tuberculose, preservativos e gel lubrificante. A ação conta com apoio do projeto A AHF (Hora é Agora e da Aids Healthcare Foundation).

Testes para infecções sexualmente transmissíveis seguem disponíveis em unidades de saúde ou no Centro de Testagem e Aconselhamento Santa Marta, que funciona temporariamente no Ambulatório de Dermatologia Sanitária (avenida João Pessoa, 1327), das 8h às 17h. No mesmo endereço estão o SAE (Serviço de Assistência Especializada), o CRTB (Centro de Referência em Tuberculose) e o CTA Navegantes.

Enquanto o município estiver em situação de calamidade pública, os SAEs Vila dos Comerciários, Murialdo e IAPI estão abertos para receber todos os usuários residentes na Capital, sem regionalização.

Nesses locais, continuam acessíveis cuidados como as profilaxias pré e pós-exposição ao HIV, testes rápidos, tratamento antirretroviral e atendimentos com infectologista, pneumologista e gastroenterologista, por exemplo. Todas as unidades de dispensação de medicamentos estão abastecidas. Os centros de saúde Santa Marta e Navegantes permanecem inoperantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/secretaria-municipal-de-saude-leva-prevencao-do-hiv-a-abrigos-de-porto-alegre-e-organizacoes-nao-governamentais/

Secretaria Municipal de Saúde leva prevenção do HIV a abrigos de Porto Alegre e organizações não governamentais

2024-05-28