Por Redação O Sul | 11 de maio de 2022

A Ceasa/RS localiza-se na avenida Fernando Ferrari, no bairro Anchieta, em Porto Alegre Foto: Divulgação/Ceasa A Ceasa/RS localiza-se na avenida Fernando Ferrari, no bairro Anchieta, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação/Ceasa) Foto: Divulgação/Ceasa

Na sua primeira licitação neste ano, a Ceasa/RS (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul) colocará 75 espaços comerciais à venda na segunda-feira (16), em Porto Alegre.

Os interessados poderão adquirir boxes, áreas destinadas à logística, serviços, venda de flores e arbustos, restaurante, peixarias e lancherias. Os vencedores serão os que fizerem as maiores ofertas.

A documentação será recebida pela Comissão Especial de Licitação até as 10h do dia do certame, no auditório da Ceasa/RS, que é vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

A Ceasa/RS localiza-se na avenida Fernando Ferrari, 1.001, no bairro Anchieta, na Zona Norte da Capital. Mais informações sobre a licitação podem ser obtidas no site www.ceasa.rs.gov.br ou pelo telefone (51) 2111-6627.

