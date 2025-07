Acontece CEEE Equatorial realiza inventário da rede elétrica em 53 municípios da área de concessão no RS

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Objetivo do mapeamento dos ativos é garantir mais eficiência, segurança e qualidade no fornecimento de energia Foto: Eduardo Rocha Foto: Eduardo Rocha

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Entre julho e novembro, equipes técnicas da CEEE Equatorial estarão em campo para a realização de um inventário completo da rede de distribuição de energia elétrica. A ação ocorrerá em 53 municípios da área de concessão da distribuidora e terá apoio das empresas parceiras Delos, RealValor e Vetor.

O inventário consiste no mapeamento detalhado da infraestrutura elétrica — incluindo postes, transformadores, chaves seccionadoras e demais ativos —, além do levantamento cadastral dos consumidores atendidos pela rede. Esse trabalho é essencial para garantir a eficiência operacional, atender a exigências legais e regulatórias, além de direcionar investimentos futuros com base em informações atualizadas.

“Com esse levantamento, a CEEE Equatorial melhora o controle da rede, reduz custos de manutenção, aumenta a confiabilidade do sistema e cumpre metas previstas no contrato de concessão. O inventário é fundamental para seguirmos investindo em modernização e prestando um serviço cada vez melhor”, afirma o gerente do Centro de Operações da companhia, Natã Giampietro.

Como será feito o trabalho?

Durante o inventário, iniciado em 2024, os profissionais podem solicitar acesso aos clientes apenas para registrar informações técnicas. Nos casos em que o medidor estiver visível externamente, serão feitas fotos do equipamento. Se o medidor estiver dentro da residência, serão registradas imagens da fachada, do ramal de entrada e do poste de derivação.

Todos os colaboradores estarão devidamente identificados, utilizando crachá funcional, uniforme padronizado, veículos adesivados e carta de apresentação oficial, com contatos disponíveis para confirmação junto à Equatorial.

Cronograma e municípios atendidos



O cronograma com municípios atendidos pode ser visualizado no site da CEEE Equatorial, em https://bit.ly/inventarioequatorialRS.

Pode haver alteração no cronograma devido às condições climáticas.

A CEEE Equatorial reforça que este trabalho é fundamental para garantir o fornecimento de energia com mais qualidade, segurança e eficiência para todos os clientes. Dúvidas e informações adicionais podem ser esclarecidas pelos canais de atendimento da empresa:

Central de Atendimento 0800 721 2333;

-WhatsApp/Clara (51) 3382 5500;

-Agência Virtual, no www.equatorialenergia.com.br;

-APP Equatorial Energia, disponível na loja de aplicativo Android e iOS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/ceee-equatorial-realiza-inventario-rede-eletrica/

CEEE Equatorial realiza inventário da rede elétrica em 53 municípios da área de concessão no RS

2025-07-23