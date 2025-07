Acontece Fecomércio-RS Debate reúne Guilherme Paulus e Vinicius Lummertz para discutir o futuro do turismo

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O painel-almoço ocorre em Porto Alegre no dia 31 e terá foco nas transformações e oportunidades do setor Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A próxima edição do Fecomércio-RS Debate será dedicada a um dos setores com maior potencial de crescimento no Rio Grande do Sul e no país: o turismo. O evento, promovido pela Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do RS, acontece no dia 31 de julho, às 11h30, na sede da entidade, em Porto Alegre, localizado na rua Fecomércio, 101. Em formato de painel-almoço, o encontro vai abordar as transformações recentes no setor e as oportunidades que surgem para empresas de diferentes portes.

Com o tema “Turismo: radicalizando mudanças”, a edição traz dois convidados de destaque nacional: Vinicius Lummertz, ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Embratur, e Guilherme Paulus, cofundador da CVC e reconhecido como o principal empresário da história do turismo brasileiro. Paulus também é membro do Conselho Nacional do Turismo e comanda o hotel boutique Castelo Saint Andrews, em Gramado – eleito o melhor do mundo em 2024 pelo site Tripadvisor. Já Lummertz tem ampla experiência em gestão pública e conselhos estratégicos, é membro fundador da sexta iniciativa da Nova Rota da Seda e coautor do livro O Mundo Pós-Pandemia.

As inscrições para participar do evento estão abertas e podem ser realizadas no site: https://hotsites.fecomercio-rs.org.br/debate.

Fecomércio-RS Debate – “Turismo: radicalizando mudanças”

Data : 31/07 (quinta-feira)

Horário: 11h30 às 14h

Local: Sede Fecomércio-RS (rua Fecomércio, 101)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/fecomercio-rs-guilherme-paulus-vinicius-lummertz/

Fecomércio-RS Debate reúne Guilherme Paulus e Vinicius Lummertz para discutir o futuro do turismo

2025-07-23