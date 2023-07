Rio Grande do Sul CEEE Equatorial se compromete a apresentar plano de ação para amenizar problemas de falta de luz

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Assunto esteve na pauta de reunião sobre impactos dos temporais. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em recente reunião com representantes do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) e Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), a direção da CEEE Equatorial se comprometeu a buscar soluções para a falta de luz decorrente dos temporais que atingiram várias cidades gaúchas em junho. A empresa deverá apresentar diagnóstico e plano de ação, em novo encontro neste mês.

Ao iniciar a reunião, o procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, ressaltou a existência de um inquérito civil em tramitação no MPRS, instaurado após temporais que atingiram o Estado no início de 2002 para solucionar as interrupções no fornecimento de energia elétrica:

“Tendo em vista que, com a passagem do ciclone, os mesmos problemas foram constatados, nós propusemos esta reunião para que medidas propostas pelo Grupo Equatorial sejam de fato cumpridas, inclusive no menor tempo possível, pois a sociedade espera bem mais do que está sendo apresentado”.

Já o coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor e da Ordem Econômica, André Marchesan, salientou que soluções precisam ser apresentadas para que o atendimento se torne mais ágil e resolutivo:

“As pessoas prejudicadas pela falta de energia elétrica em suas casas não querem apenas o ressarcimento em suas contas, elas desejam uma indenização efetiva, e que, no mínimo, isso não ocorra, mas que se ocorrer, o serviço seja reestabelecido o mais rápido possível”.

Os representantes da CEEE Equatorial argumentaram que os eventos climáticos que afetaram o Estado foram atípicos. Eles reconheceram, porém, que houve falta de comunicação com os órgãos como Corpo de Bombeiros e Defesa Civil para que as ações fossem mais ágeis e efetivas.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ceee-equatorial-se-compromete-a-apresentar-plano-de-acao-para-amenizar-problemas-de-falta-de-luz/

CEEE Equatorial se compromete a apresentar plano de ação para amenizar problemas de falta de luz

2023-07-03