Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Além de muita chuva, o ciclone extratropical pode provocar rajadas de vento bastante intensas Foto: Defesa Civil/Divulgação Além de muita chuva, o ciclone extratropical pode provocar rajadas de vento bastante intensas. (Foto: Defesa Civil) Foto: Defesa Civil/Divulgação

A formação de um novo ciclone extratropical nos litorais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina está prevista para o fim desta semana, de acordo com a Climatempo. O fenômeno deve provocar muita chuva nos dois Estados.

Esse ciclone não será tão forte como o que castigou o RS no mês passado. Na sexta-feira (7) e no sábado (8), a passagem de uma frente fria e, posteriormente, a formação do ciclone podem causar grandes volumes de chuva na Região Metropolitana de Porto Alegre, na Serra Gaúcha e no Litoral Norte do Estado, além de áreas do Sul e do Leste de Santa Catarina, incluindo a Serra Catarinense e a Grande Florianópolis.

Além de muita chuva, o ciclone extratropical pode provocar rajadas de vento intensas. “Ainda há muitas incertezas em relação à posição e intensidade desse ciclone e também sobre o volume de chuva que poderá causar. De qualquer forma, a população do Leste/Nordeste do Rio Grande do Sul e do Sul e do Leste de Santa Catarina deve estar preparada para terminar a semana com várias horas de chuva forte”, informou a Climatempo.

“Chover de 100 a 150 milímetros significa que, em 48 horas, teremos pelo menos 50% da média de chuva normal para julho nessas áreas”, prosseguiu a empresa.

