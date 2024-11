Porto Alegre CEEE Grupo Equatorial realiza melhorias no Centro de Porto Alegre beneficiando 9 mil clientes

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A ação teve início no último sábado (26) e atendeu 9 mil pessoas da região. Foto: Divulgação CEEE Equatorial A ação teve início no último sábado (26) e atendeu 9 mil pessoas da região. (Foto: Divulgação CEEE Equatorial) Foto: Divulgação CEEE Equatorial

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na madrugada de quinta (31) para sexta-feira (1º), a CEEE Equatorial finalizou uma manutenção no Centro Histórico de Porto Alegre com o intuito de reconectar os trechos da rede subterrânea separados durante as enchentes históricas de maio deste ano. A ação teve início no último sábado (26) e atendeu 9 mil pessoas da região.

A técnica utilizada permitiu a realização da conexão da malha subterrânea com a rede energizada, garantindo conforto e comodidade aos clientes, sem a necessidade de interrupção no fornecimento da luz.

“Durante a catástrofe climática, viabilizamos uma manobra inédita no Brasil e dividimos a malha subterrânea alagada da não alagada. Com isso, beneficiamos centenas de clientes e garantimos a segurança da população”, afirma o gerente de Obras e Manutenção da CEEE Equatorial, Sérgio Appel.

A iniciativa teve como objetivo garantir a continuidade, qualidade e segurança do serviço na região central de Porto Alegre, além de reduzir ocorrências relacionadas ao fornecimento de energia elétrica. De acordo com o executivo, a manutenção na rede garante um sistema mais confiável, com menos interrupções de energia.

“Ao fechar a malha, ampliamos a confiabilidade da rede de distribuição de energia na região e levamos segurança operacional aos nossos clientes”, ressalta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/ceee-grupo-equatorial-realiza-manutencao-no-centro-de-porto-alegre/

CEEE Grupo Equatorial realiza melhorias no Centro de Porto Alegre beneficiando 9 mil clientes

2024-11-01