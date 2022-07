Porto Alegre CEEE Grupo Equatorial sorteará 125 geladeiras novas na zona norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ação faz parte do projeto de eficiência energética “E+ Comunidade”, que também doará lâmpadas e regularizará clientes. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ação faz parte do projeto de eficiência energética “E+ Comunidade”, que também doará lâmpadas e regularizará clientes.

Após a passagem do projeto “E+ Comunidade” pela Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, e pela cidade litorânea de Cidreira, a CEEE Grupo Equatorial expande suas ações de eficiência energética com o Mutirão pelo Futuro para a zona norte da capital, no Jardim Leopoldina. Entre 12 e 14 de julho, a companhia de energia está fazendo o cadastramento para o sorteio de 125 geladeiras eficientes, que ocorrerá nesta quinta-feira (14), à tarde. A distribuição das unidades será feita na sexta-feira (15).

As ações serão todas realizadas na Rua 2, no condomínio Irmãos Marista. Para o cliente se cadastrar no sorteio, é importante levar documento de identidade, CPF e conta de energia, das 8h às 18h. Na ocasião, a CEEE Grupo Equatorial também prestará uma série de outros serviços comerciais, tais como regularização de clientes, parcelamento de débitos, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), solicitação de ligação nova, entre outros.

“Nosso objetivo é repetir no Jardim Leopoldina o sucesso do projeto E+ Comunidade, realizado em outras localidades. As ações de eficiência energética, como a troca de uma geladeira velha por uma nova, permitem que o cliente tenha uma conta mais barata e que caiba em seu orçamento”, afirma o engenheiro de Eficiência Energética da CEEE Grupo Equatorial, Jonatan Silva.

E+ Comunidade

A plataforma E+ Comunidade, realizada pelo Grupo Equatorial Energia nas seis distribuidoras onde atua (Maranhão, Pará, Alagoas, Piauí, Amapá e Rio Grande do Sul), promove a responsabilidade social por meio de ações sustentáveis junto às pessoas que atende no seu dia a dia, indo em suas casas e levando qualidade de vida por meio da energia. São projetos práticos, que conectam as comunidades a novas oportunidades relacionadas com temas como eficiência energética, reciclagem, esporte, cultura, educação e economia.

O E+ Geladeira Nova, junto com o E+ Energia Voluntária, integra a plataforma E+ Comunidade, que também atua nos eixos de Meio Ambiente, Eficiência Energética e Desenvolvimento Econômico e Social.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre